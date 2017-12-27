壹電視恐遭凱擘「發配邊疆」 陳守國：理由不正當

2017-12-27 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕富邦旗下的凱擘系統，計劃將壹電視新聞從49台「發配邊疆」，移頻到100台以後。對此，壹電視總經理陳守國今（27）日表示，凱擘要把壹電視丟開，必須提出正當的理由，要不然引進比壹電視收視率更差的頻道取代，「要怎麼說服觀眾？」

凱擘有線電視系統計劃將年代集團所屬的壹電視、東風電視等台「發配邊疆」，移到100台以後，引發上場議論。

根據《中央社》報導，陳守國今晚受訪時表示，首先，通路是否有那麼大的權力能夠移動各種頻道，代替觀眾做出很多權益上的作為？第二，通路移動頻道一定要有正當的理由與動機。

陳守國指出，據他的了解，凱擘目前要引進的是「寰宇電視台」，寰宇的新聞頻道目前僅在MOD上架，包含「寰宇新聞台」、「寰宇新聞二台」。但陳守國一步指出，根據他每天看到的收視率調查資料，寰宇兩台加起來的收視率，都不到壹電視在MOD的一半。

陳守國說：「為什麼引進比壹電視收視率還差的取代壹電視？顯然他們的理由並不正當。」陳守國提到，也許其中有些私人利益，但他不便多做揣測。他表示，若凱擘要把壹電視丟開，有哪些不好的地方就要提出來，又或者是什麼原因，非得調壹電視不可，若是引進更差的頻道取代，「要怎麼說服觀眾？」

凱擘更換頻道的決議也須經過國家通訊傳播委員會（NCC）同意，陳守國呼籲NCC，應做出客觀的處置，若理由不正當，因私人恩怨罔顧消費者權利，「應該也不是NCC所樂見的吧」。