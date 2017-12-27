陳詩欣被爆外遇仍「睏作伙」 正宮怒：一點歉意都沒有！

2017-12-27 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕奧運跆拳道后冠陳詩欣日前被爆料，和已婚教練陳正浩外遇偷情，還被拍到約會、上摩鐵，但兩人矢口否認，陳詩欣對外表示「這是我私領域的事情，我愛我的家人，謝謝關心！」如今週刊報導，陳正浩的正宮被惹怒，指控陳詩欣和陳正浩爆發外遇後，依舊同進同出，沒有「避」的意思，並質疑陳詩欣主導整件事，讓陳正浩棄家庭於不顧。批陳詩欣「一樣都是女人，有小孩、有老公，犯錯了還一點歉意都沒有！」

陳詩欣被《壹週刊》驚爆偷吃，常趁著帶隊比賽或到外地開會空檔，與已婚的前戰友、新竹某中學跆拳道教練陳正浩在一起，兩週內就被直擊兩度共宿。陳詩欣的丈夫董俊男在事後po文：「終於，該來的還是會來⋯⋯接下來，讓我好好思考一下。今晚將夜不成眠，等天亮吧！」並標註「覺得好諷刺」，似乎早已察覺老婆偷吃。

《鏡週刊》今報導，陳正浩的正宮張小姐受訪透露，她和陳正浩3年前結婚，有兩個兒子，事情爆發之前，就耳聞老公和陳詩欣曖昧，今年8月雙陳從埃及比賽回國後，陳正浩就對她態度丕變，讓她起疑。共同友人後來還爆料，老公和陳詩欣「睏作伙」，而且不只一人來報馬，一個多月後，陳正浩就提出離婚，但即使外遇傳言滿天飛，陳正浩就是不認。

張小姐出示跟陳正浩的LINE對話，陳正浩提到「我沒做為什麼要道歉」「我不用解釋啊我們又沒幹嘛」，張小姐則反擊「都已經跟她搞上了才跟我談離婚，少在那邊亂放話，假裝自己很無辜，有擔當一點，敢做敢當」「都報成這樣了...」

報導提到，陳正浩堅持要離，張小姐覺得是「背後有人教他這麼做」，疑暗指陳詩欣在背後教唆。張小姐還說，不能忍受陳正浩對外說正在談離婚，尚未簽字，就和陳詩欣雙宿雙飛，況且離婚還沒談成，陳正浩就想把贍養費從2萬殺到1萬5，此外，陳正浩也要求房子分一半。兩個孩子都是娘家父母在帶，陳正浩卻要一人分一個。