竹苗水庫「枯枯」了 27日起一階限水

水情告急！苗栗縣明德水庫目前蓄水率僅有22％，已達15年來最枯旱程度。（記者彭健禮攝）

2017-12-20 19:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕竹苗地區水情不佳，明德水庫更達到15年來最枯旱程度，水利署宣布，自本月27日起，將調整竹苗地區水情燈號，從原本水情稍緊的綠燈調整為一階限水的黃燈。水利署說，主要是會限制到不必要用水的部分，對民生用水暫無影響。

新竹、苗栗及台南在8月後，因降雨量過少，陸續調整水情燈號，從「水情正常」的藍燈變為「水情稍緊」的綠燈，但竹苗地區歷經水資源調度仍未有起色，水利署在召開「107年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第6次工作會議」後，做出一階限水決定。

水利署指出，8月迄今降雨持續不如預期，尤其竹苗地區水庫水情持續無改善，經濟部12月初已經成立緊急應變小組，每週檢討水情，並加強用水調度因應。雖然近期有東北季風帶來降雨，但對新竹以南地區紓解旱象效果有限。

對於一階限水後的影響，水利署說，對民生用水影響輕微，主要將由政府機關及國營事業帶頭節水，以及停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並於離峰及特定時段（原則每天23點至翌日6點）減壓供水。此外，水利署也將加強跨區水源調度，積極與農政單位研議明年一期稻作供灌最佳方案，並呼籲民眾節約用水。

根據水利署資訊，目前竹苗地區明德水庫有效蓄水量278萬噸，蓄水率僅有22％，15年來最枯；永和山水庫有效蓄水量1528萬噸，蓄水率51％，也達15年來第3枯、寶山─寶二水庫有效蓄水量1916萬噸，蓄水率52％，10年來第2枯。