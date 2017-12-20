玄奘大學創客空間 成學生夢想實踐工廠

2017-12-20 17:31

［記者洪美秀／新竹報導］「每次剁豬肉時，肉碎都會沾得到處都是，很需要一條防水、防臭的長圍裙」、「燒烤店每天聞煙味，真希望能圍條有個性的頭巾」、「大家愛吃海瑞摃丸、若能讓大家來找摃丸，多好啊」這是店家碰到、想解決的問題，而玄奘大學創客圓夢課程，把需求與實作結合，今天發表十大創客產品，吸睛程度破表。

玄奘大學開設「夢想與實踐」課程，由22名老師帶領188名學生，針對新竹在地產業進行創客圓夢計畫，包括海瑞摃丸、東門傳統市場、MIROKAL加拿大彩妝保養品及蚊子海鮮燒烤店、咖啡屋啦啦咖啡，還有龍潭區農會艾草產品形象包裝等，學生透過訪談與設計，昨天在學校創客空間發表成果。

其中東門傳統市場的長圍裙是為解決豬肉攤老板娘，因為常剁豬肉，肉碎常沾到衣服而設計的，除表面採用防水、易乾、易刷等布料材質，還有兩層保護，最重要的是融入設計元素，讓需求與美觀同時呈現。

此外，還有海鮮燒烤店，因常有油煙味，學生也為店家設計具個性的頭巾和店服，甚至在頭斤上設計1隻有設計感的「蚊子」，新潮有個性的設計，讓店家很滿意，直呼「這就是我要的」。

而新竹香山在地的保養品公司米蘿蔻主打保養品及彩妝外銷，透過學生的設計及產品影片介紹和專櫃設計，不僅讓學生有機會參與國際品牌的設計，也讓產品更具時尚現代感。

而海瑞摃丸則以「知行旅人」做設計，結合旅行地圖和市區古蹟景點串起食物的美味。此外，也把傳統艾草轉化為燻香捲及艾草枕，提升產品的功能和視覺效果，且賦予新意。

玄奘大學校長簡紹琦說，學校提供創客空間，讓學生除書中學、也動手做，且能把討論的想法付諸實踐，創客空間內有3D列印室，也有討論室和木工室，都是讓學生能實際動手作，如今已成為學生的夢想實踐工廠。