幼兒園試辦英語教學 教團嘆：小孩都不會說母語了

2017-12-20 16:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府如火如荼進行第二官方語言推動，最近教育局私下找公立幼兒園試辦英語融入式教學，「積極」溝通校長、老師試辦。教育團體及議員對此由上而下的方式及未具專業的試辦計畫，表達反對，並感嘆現在小孩母語都不會說了，未來本土教育落差將更大。

市議員陳怡珍、李中岑及台南市教育產業工會理事長侯俊良、教師會理事長陳杉吉等人今天在市議會召開「幼兒園教英語！？幼教專業在哪裡？ 別為了成就第二官語政策，犠牲幼兒的教育發展」記者會。

侯俊良表示，教育部的綱課程設計理念等方面，都顯示英語融入教學不適宜在學前推動。以語言的學習階段而言，幼兒階段最需要的是學習母語。當孩子有了母語的讀寫能力時，會比較熟悉語言的結構及使用規則，又具備一般的語言知識和常識，在此基礎之上，再來學外語，可以學得更有效率。因此幼兒階段先好好學好母語怎麼說。

他表示，本土教育落差已大，以他自己的孩子為例，相機的英語會說，但台語則不會說。像韓國教育部宣布，公立小學從明年3月開始禁止為1、2年級學生開設課後英語補習班，讓小學生能專注在韓語學習，連韓國都重視孩子的母語學習，教育局更應長遠的看待母語學習的狀況。

教師會理事長陳杉吉表示，國家整體語言政策，缺乏整體戰略，像南市二官語，並沒有充份討論；陳怡珍表示，母語應該要有更好的紮根，希望在幼兒園是快樂學習成長，適不適合美語教學，應該經過充份討論；李中岑也說，英文的推廣相信大家支持，但現在母語大家都說得「二二六六」，這應認真去思考。

教育局表示，幼兒園英語融入式課程試辦計畫為國教署的試辦計畫，也是很審慎小心，教育部學前英語教育政策，是先母語再國語，最後才是外語。學前外語學習也是促進文化了解而非流利，而且只是提供接觸英語的機會，並不得採全日、半日或分科的外語教學，以提供幼兒適切的教保服務，維護其身心發展及受教權益，符合幼教專業。