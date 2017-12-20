中午休店3小時 型男老闆只為寒士開張

寒冬中僅穿短袖上衣的型男老闆，不斷送上一碗又一碗的暖呼呼牛肉麵，要讓花蓮寒士們都能飽餐一頓。 （記者王峻祺攝）

2017-12-20 16:19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮知名東大門福町夜市主委林文松，今天中午與4名餐飲業老闆特地休店3小時，帶著鍋爐進駐人安基金會花蓮平安站，為百名寒士烹煮熱食，強調「中午只為寒士開張」，寒冬中僅穿短袖上衣的型男老闆，還不斷送上一碗又一碗的暖呼呼牛肉麵，要讓寒士們都能飽餐一頓。

佔地9公頃的東大門夜市，每日晚間6時後均吸引上千名遊客朝聖，但白天卻是花蓮寒士的集聚地之一，福町夜市主委林文松為改善寒士生活，去年起邀約他們一起打掃環境，更集結攤商將行動支付結帳所得，捐出2％供人安基金會為寒士加菜。

林文松眼見今年「第廿八屆寒士吃飽三十愛心尾牙」認桌、募款過程不順利，昨臨時起意舉辦快閃送餐活動，號召餐飲同業、好友共襄盛舉，今天中午準備約150人份的牛肉麵、米粉、檸檬汁及新鮮水果供寒士享用。

林文松說，感謝東大門福町本舖檸檬汁、香榭城現打果汁、六里屯麵食專家、花邊餐酒館等好友贊助，願意休店3小時專為寒士們服務，讓他們能在耶誕節前夕暖心一下，未來也將持續以行動關懷寒士，傳遞來自社會大眾的溫暖。

人安基金會花蓮平安站林康楚說，每到年節時分，民眾的愛心就會陸續湧入，明年2月4日將為寒士、街友、獨居長輩暨待拉單媽舉辦尾牙，預計席開60桌，但目前僅募約2成，期望能夠繼續努力達成目標，為寒士舉辦團圓宴，花蓮站春節期間也將「不打烊」，為露宿街頭的寒士準備一處避寒的地方。