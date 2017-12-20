醫病》存活率提高 膀胱癌2至4期需多科整合治療

邱姓膀胱癌患者（左）獻花感謝童綜合醫院副院長歐宴泉。（記者張軒哲攝）

2017-12-20 15:14

〔記者張軒哲／台中報導〕膀胱癌第二至四期的病人可能快速惡化及轉移，是致命性高的疾病。需要接受根除性膀胱切除術，手術併發症很高，造成生活品質不佳，病患存活率降低，而且缺乏適當輔助治療，病患需要膀胱癌的整體診斷及治療，約有10多科整合積極治療，以提高病患存活率。

童綜合醫院20日指出，血尿是膀胱癌最早期症狀，民眾要儘快就醫，加上多科整合全方位治療，可提高存活率。

童綜合醫院今日邀請膀胱癌患者到院分享治療經歷，泌尿科微創內視鏡主任翁瑋駿向民眾說明膀胱癌的成因，另外由研發副院長歐宴泉介紹多科整合治療的方式與成效。

61歲邱姓男患者指出，2年前開始尿中帶血，但因不會疼痛，就不在意，因血尿次數增加而就醫。104年8月診斷為第二期肌肉層侵犯性膀胱癌，接受每月一次的術前新輔助化療共4次，隔年12月接受機械手臂根除性膀胱切除及重建人工膀胱手術，目前肚子內有一顆人工膀胱，病理診斷為第四期合併淋巴腺轉移，手術後接受每二週一次的免疫治療，目前可自行解尿，生活品質良好，無癌細胞復發。

翁瑋駿表示，依調查指出，膀胱癌好發於中老年人，而血尿是膀胱癌最早期症狀，但血尿是無痛，逐漸會發生小便困難、疼痛與解不出尿的情況。目前研究報告發現吸菸是導致發生膀胱癌最大的因素，另外其他導致罹病因素包括染料、橡膠、皮革、油漆、印刷、石油和其他有機化學工業使用的化學物品。

歐宴泉呼籲，膀胱癌第二至四期是致命性非常高的疾病，六成以上的病人常常是沒有治療或不適當治療。現在可合併術前新輔助性化療、微創手術及術後輔助性化療，並且新的免疫藥物及國際臨床新藥試驗，加上多科整合全方位給病患新的希望，有較高及較長的整體存活率。

膀胱癌患者進行尿路迴腸造瘻手術。（記者張軒哲翻攝）