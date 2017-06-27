醫病》吸菸可能引發腎臟病 醫師建議早戒菸、定期體檢

2017-06-27 18:10

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立安南醫院腎臟科主任林軒名醫師指出，吸菸也是引發腎臟病的危險因子之一，且腎臟是沈默器官，前期不會有任何症狀，易忽略、錯過治療黃金期，透過篩檢可了解腎功能有無異常？提早戒菸、定期體檢才是保身之道。

安南醫院舉辦「戒菸顧腎臟」健康篩檢活動，包括尿液篩檢、一氧化碳檢測與醫生現場諮詢，其中尿液篩檢有部分民眾呈現異常，經與醫師諮詢討論，立刻安排進一步檢查，現場同時由戒菸衛教師提供戒菸治療，提供全人化的健康照護。

林軒名醫師根據資料表示，台灣目前約有200多萬人罹患慢性腎臟病（CKD），除年齡、高血壓、糖尿病與中草藥使用外，吸菸也是引發腎臟病危險因子，吸菸後不久血壓會升高，導致蛋白尿發生，高血壓是引起和加重腎臟損傷最為重要的危險因素之一。

他說，吸菸也會增加腎臟血管阻力，增加血液中某些可能會導致血管收縮的物質含量，這些物質對腎臟都有損傷。此外，菸品中也含有至少60種的致癌物質，研究指出重度吸菸者患膀胱癌危險性會增加4.7到7.9倍；如能成功戒菸10年以上者可降低危險性30%。

林醫師建議，慢性腎臟病的高危險群為有高血壓、糖尿病、痛風、長期服用藥物、抽菸年長者或有腎臟病家族史者，當有解泡泡尿、血尿、蛋白尿或下肢水腫、貧血、疲倦、高血壓等症狀者都建議做進一步檢查。已罹腎病的患者更要做到控制原發疾病、戒菸、避免止痛藥與消炎藥、低蛋白蔬食及配合腎臟藥物治療，減低對腎臟的傷害。

安南醫院家醫科提供健保門診戒菸服務，門診時間為週一至週六上午；週一至週五下午與夜間都提供專業戒菸服務，歡迎癮君子多利用。