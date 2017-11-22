新知》感冒藥能治癌？中正大學與嘉基新研究登上國際期刊

2017-11-22 13:52

〔記者曾迺強／嘉義報導〕中正大學生物醫學科學系與嘉義基督教醫院研究團隊歷經5年研究，證實市面上常見的抗組織胺感冒藥「佩你安」，能抑制膀胱癌腫瘤生長，更找出受藥物影響的關鍵基因，只要觀察該基因的活躍程度，能判斷膀胱癌病人的癒後狀況，研究成果登上英國最新一期「Oncogene」（癌症基因）期刊。

中正大學與嘉義基督教醫院今天在中正大學理學院辦「佩你安抗癌新療法躍登國際知名癌症期刊《Oncogene》」記者會，宣布這項研究成果。

嘉義基督教醫院肝膽腸肝膽科醫師酆裕民說，「佩你安」是30年前就問世的感冒過敏用藥，10年來發現有2例肝癌病人服用「佩你安」後，腫瘤竟完全消失，進一步研究該藥物與癌細胞的研究。

嘉義基督教醫院泌尿外科醫師沈正煌、周詠欽等人聽聞，主動與中正大學組成研究團隊，醫院提供膀胱病患的檢體與臨床資料，中正大學團隊則驗證抗組織胺藥物「佩你安」對膀胱癌的影響。

中正大學生物醫學科學系教授陳永恩說，研究團隊針對罹患惡性膀胱癌的小鼠投藥試驗，發現癌症腫瘤的因服用藥物而縮小一半，證實「佩你安」確能抑制膀胱癌腫瘤生長，進而找到抑制膀胱癌的關鍵基因。

陳永恩說，「ANGPTL4」基因是毒殺膀胱癌的重要基因，在癌細胞中被關閉，使用「佩你安」後，ANGPTL4基因又「活」了起來；醫師周詠欽指出，若病人體內ANGPTL4基因較活躍，能控制癌症向外擴散，不易復發，提高病人的存活率。

中正大學研究團隊正規劃申請人體臨床試驗，讓易復發或已轉移第3、4期的膀胱癌病人服用抗組織胺藥物；嘉義基督教醫院院長陳誠仁說，此藥物尚未進行人體試驗，民眾未經醫師指示，勿隨意服用。