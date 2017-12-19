合歡山12月30日起 啟動雪季交通疏導管制

合歡山12月30日起啟動雪季交通疏導管制措，南投縣政府籲遊客注意相關資訊。（資料照，記者佟振國攝）

2017-12-19 20:53

〔記者張協昇／南投報導〕為確保合歡山遊客賞雪安全，防制交通事故及意外事件，南投縣政府自12月30日起至107年2月28日止，於每星期例假日、元旦連續假期（106年12月30日至107年1月1日）、農曆春節連續假期（107年2月15日到107年2月20日）及228假日均實施交通疏導管制措施，實施路段自台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心及翠峰至合歡山遊客服務中心路段。

縣府觀光處表示，交通疏導管制期間，若遇下（積）雪時實施交通管制，未遇下（積）雪時實施交通疏導；若有路面結冰或積雪時，則依公路主管單位發布的交通管制資訊為主，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行，另自當日下午5時至翌日清晨7時，依實際情況進行預警性封閉管制路段，相關訊息於當日下午3時前確認。

縣府觀光處指出，合歡山雪季壯闊高山雪景，美不勝收，但是美景通常伴隨著危險，因此呼籲遊客，在前往合歡山欣賞壯麗雪景前，一定要先注意交通管制資訊、車況與身體健康狀況，備妥保暖物品並有充足睡眠，以避免引發高山症或因精神狀況不佳而發生意外，並請遊客在雪季旅遊期間共同維護美好的高山環境，將垃圾帶下山。