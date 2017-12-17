2017台北馬拉松起跑 柯：朝國際頂級認證邁進

2017台北馬拉松清晨起跑。（記者羅沛德攝）

2017-12-17 06:59

〔記者黃建豪／台北報導〕2017台北馬拉松已在今天清晨6時半起跑，作為主辦單位的台北市政府，由市長柯文哲在起跑前代表致詞，柯文哲表示，今年台北馬拉松有51個國家參加、 來自外國的跑者有3200名，是台北世大運結束後，台北的首場大型國際賽事，未來台北馬拉松要從現在的基礎，往國際認證去奮鬥，希望在2、3年內達到國際最頂級馬拉松的認證。

柯文哲指出， 今年10月體育署運動愛台灣的地方運動票選，台北馬拉松拿下國際行銷獎，這表示台北的馬拉松一步一步在朝國際化的目標前進，並且，今年的馬拉松路線還是有跑台北4個古城門，北門、東門、小南門與南門，也算是台北市古蹟的巡禮，希望未來台北市的馬拉松在國際上得到認證時，會是最具特色的馬拉松。

希望基金會董事長紀政也說表示，今年參加馬拉松的選手有2萬7000人，但31年前台北馬拉松剛開始時，第一屆只有3000多個選手，大家要給自己鼓掌拍手。

中華民國路跑協會曹爾忠則指出，台北馬拉松的男子最佳成績是2小時9分59秒，在去年創下，女子最佳成績則是2011年的2小時27分36秒，期待大家共同努力打破成績，若破紀錄有180萬獎金等大家來拿。