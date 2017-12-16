狗狗遭蛇吻有救了！ 全國18間獸醫院24小時供應血清

中華民國獸醫師公會全國聯合會即日起在網站公布，全國各地方縣市18間配合獸醫院，可24小時為狗狗注射蛇毒血清，讓憾事不再發生。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-16 20:20

〔記者吳欣恬／台北報導〕過去經常發生民眾家中的毛小孩遭蛇咬，但蛇毒血清調度不及，來不及救回的憾事。在衛福部疾管署的協調下，中華民國獸醫師公會全國聯合會網站即日起公布，全國各地方縣市18間配合獸醫院，可24小時為狗狗注射蛇毒血清，讓憾事不再發生。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中說，蛇毒血清屬於人用藥物，2015年1月動保法修法後，才開放獸醫師可以合法領用，但常面臨血清數量不足問題，加上可注射的獸醫院據點不夠多，仍常見來不及救狗命的憾事。

他說，經過3個月的協調，由各地方縣市獸醫師公會調查願意配合的獸醫院，目前已將總數24劑抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清凍晶注射劑，及17劑的抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清凍晶注射劑，分送到全台18間配合獸醫院。

陳培中說，國內每年約發生50、60起狗狗被蛇咬的事件，件數和人被蛇咬相較起來算很少，但狗狗被蛇咬常發生在半夜或休假日，地點也多為山區，當地可能沒有獸醫院，或獸醫院沒有營業。而狗遇到蛇常會主動挑釁，導致被咬部位主要在頭部，蛇毒會快速傳輸到中樞神經，時效緊急，如果跨縣市支援，常有應付不及情況。

陳培中提醒，飼主一旦發現狗被蛇咬，最好可以知道蛇的種類，若沒看到蛇，送醫後可由獸醫師根據症狀判定，研判屬神經毒或出血毒，決定注射的血清種類。因為蛇毒血清屬人用藥品，製造藥廠須符合PIC/S認證，因此價格高昂，一劑要價1萬7500元。

陳培中說，非常感謝疾管署的協調，目前和配合獸醫院的合作方式先試行，但尚有苗栗縣、彰化縣及嘉義縣的配合獸醫院還沒有分配到蛇毒血清，獸醫師公會將會逐步改善，擴充數量。