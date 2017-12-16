「名間5寶」大對決 山藥料理掄魁

2017-12-16 17:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉哪一種農特產烹調的料理最受大眾青睞？隨著「亮麗名間美食饗宴暨冬茶比賽頒獎展售」活動，今日在南投縣農產運銷中心（豬樂園）熱鬧登場，透過現場民眾一邊品嘗、一邊投票，結果由山藥料理奪冠，公所及農會希望藉此讓民眾更能全面性了解地方農特產，為農友帶來更好的收益。

此次活動以園遊會型態呈現，民眾參與踴躍，除了觀賞戰鼓、扇子舞、國樂等台上各項歌舞表演以外，也忙著品嘗美食及票選活動，其中，烏龍茶、綠茶、紅茶、洛神花茶與蝶豆花混製而成的創意飲料，呈現白、紅、黃、藍、紫等五彩繽紛的顏色，也令親子們嘖嘖稱奇。

南投縣長林明溱、名間鄉長陳文德、農會總幹事蔡素秋等人表示，此次美食烹煮比賽，有社區、家政班甚至志工團體組隊參賽，從「甜而不膩丸」、「山藥養生粽」、「舞色涼拌山藥」迄「山之戀」、「富桂之耀」等料理，道道色、香、味俱全，令人食指大動，票選結果由中正、萬丹家政班及農業志工隊等3支隊伍，獲得前3名，料理所用的食材也都以山藥為主，顯示包括鳳梨、生薑、茶葉、通天草等「名間5寶」之中，山藥仍是民眾的最愛。

至於名間農會冬茶比賽特等獎名單如下：松紅紅茶組周平國、青心烏龍茶組謝秉儒、金萱茶組陳錫周。