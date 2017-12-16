台北馬拉松、反年改遊行明同步上街 北市多處道路交管

2017-12-16 12:26

〔記者黃建豪／台北報導〕雖因強烈冷氣團報到，恐降低民眾出門意願，但明天週日的台北街道，仍將先後因2017台北馬拉松及反年金改革集會遊行比往常熱鬧，除了路線橫跨4個行政區的台北馬拉松所經路線，將執行交通管制，全面禁止車輛、行人通行，年金改革集會遊行也會影響台北車站周邊行車動線，請民眾多加留意。

參加人數達2.7萬人的台北馬拉松，路線全長達4.2公里，將於17日上午6時半起跑，沿線行經市府路、信義路、松智路、松高路、逸仙路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、塔悠路與基隆路車行地下道等市區道路，以及中山橋至成功橋間的基隆河左、右岸河濱公園自行車道。

馬拉松行經路段都將實施交通管制，各路段管制時間不同，最早從清晨5時半就開始管制，約中午12時半以後大多路段才會陸續解除管制。

另因反年金改革集會遊行影響，昨起就陸續實施的彈性交通管制，今天中午12時起更將擴大範圍，將彈性管制區域擴至重慶南路與愛國西路口往東、公園路與貴陽街口往南、中山南路與愛國西路口往西、牯嶺街與南海路口往北等的台北車站周邊一帶。

12月17日上午10時，更將管制中山南路（濟南路至青島東路）雙向快車道；上午11時管制中山南路（徐州路至忠孝東路）往北慢車道；中午12時管制濟南路（林森南路至中山南路）及青島東路（林森南路至中山南路）全線管制；中午12時30分管制：中山南路（濟南路至北平東路）雙向快車道及往北慢車道。