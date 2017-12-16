強烈冷氣團夾帶水氣！ 氣溫溜滑梯下探11度

今天北台灣降雨明顯。（資料照，記者劉信德攝）

2017-12-16 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天有一波明顯冷空氣南下，強度達強烈大陸冷氣團等級，今早開始天氣逐漸轉涼，水氣增多，迎風面的北部及東北部會有局部大雨的機率高。

氣象局表示，今天台灣水氣增多，迎風面的北台灣局部雨勢明顯，尤其是大台北山區、基隆北海岸以及東北部地區發生局部大雨的機率高，中南部山區與花東地區也會有些零星降雨的可能。

溫度方面，今天早上開始天氣逐漸轉涼，中午前後氣溫只有18度左右，越晚越冷，入夜後北台灣低溫約13、14度，中南部及花東也只有16至18度左右，今天氣溫變化大，需適時添加衣物。

未來一週有兩波冷氣團影響，北台灣氣溫偏低，台灣未來一週水氣增多，迎風面地區降雨明顯。週日至下週一在強烈大陸冷氣團影響下，各地天氣偏冷，尤其是在清晨冷空氣影響最明顯，到時候台南以北及東北部低溫將下探11至13度，中部以北沿海空曠地區可能還會再低個1度左右。

恆春半島及東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區有長浪發生的機率；除此之外，臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖空曠地區及其鄰近海域將有9至11級強陣風，前往海邊活動需注意安全。

第26號輕度颱風啟德，目前位於鵝鑾鼻南南東方約1300公里的海面上，未來將緩慢朝西移動並進入南海，隨後朝中南半島前進，對台灣無直接影響。

今天冷氣團南下，晚間可能有輕微境外汙染物伴隨強烈東北風傳送至台灣附近，但由於北部降雨有助於汙染物洗除，預測北部、竹苗、東半部及澎湖地區為普通至良好等級。馬祖、金門及中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為懸浮微粒及細懸浮微粒。雲嘉南地區受風速增強影響，局部地區將出現揚塵天氣，可能因PM10濃度上升而達到紅色警示。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 21 11 ~ 21 16 ~ 22 15 ~ 21

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）