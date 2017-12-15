各地晴時多雲有陽光！ 明起急凍冷到下週四

今天東北季風減弱、水氣減少，各地大多為多雲到晴的好天氣。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-15 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天東北季風減弱、水氣減少，各地大多為多雲到晴的好天氣，白天會出現溫暖的陽光，感受舒適溫暖。

氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴的好天氣，僅東半部地區及北部山區仍有一些局部短暫雨。溫度方面，今天北台灣、花蓮等地區約在22、23度上下，其他各地氣溫約在24至27度左右，不過早晚溫差大，須注意天氣的變化。

明天將會有一波冷空氣南下，強度可能會到達強烈大陸冷氣團等級，中午氣溫只會有17度，越晚越冷，到了週日清晨，北台灣低溫將下探12、13度，南部及花東約14、15度上下，空曠地區還會再低1、2度，冷氣團將影響至下週四。

今、明兩天東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區有長浪發生的機率；明晨起台南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及其鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海並有較大風浪，提醒民眾，前往海邊需要注意自身安全。

第26號輕度颱風啟德今晨2點位於鵝鑾鼻南南東方約1390公里的海面上，未來將緩慢朝西移動並進入南海，隨後朝中南半島前進，對台灣無直接影響。

今天東北季風減弱，轉為吹偏東風的環境，中南部地區屬於弱風區，擴散條件不佳；中部、雲嘉南地區空氣品質為橘色提醒；高屏地區為紅色警示，其他地區為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒。