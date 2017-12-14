琉璃光雲瀑超夢幻 攝影愛好者快來嘉捕捉美景

琉璃光美景。（圖由嘉義縣文化觀光局余信賢提供）

2017-12-14 15:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣山區秋冬之際，琉璃光和雲瀑是特殊景色，嘉義縣文化觀光局以歐洛拉女神級秘境為號召，12月23日至107年1月底推出「女神級美景」隙頂雲瀑與石棹琉璃光，「漫步雲端享甘露」秘境導覽及特色茶席，以及整合隙頂、石棹29間業者聯合推出期間限定優惠及特色體驗的「秋冬獻禮」，並舉辦攝影比賽，號召攝影愛好者們來嘉捕捉女神。

嘉義縣長張花冠今天說，「Aurora歐洛拉」是羅馬神話中的光之女神，象徵美麗光芒；嘉義縣秋冬時節，因山區地形及濕冷氣候、氣壓牽引雲霧對流，產生如瀑布般的壯觀雲海及七彩夢幻的琉璃光夜景。

嘉義縣文觀局推出「女神級美景」規劃秘境行旅，活動期間每週六下午1點到4點半在阿里山公路隙頂區二延平步道第一觀景台，以及石棹區林園製茶舉辦「漫步雲端享甘露」，現場免費品嚐阿里山高山茶的特色茶席，還有專業導覽。

張花冠說，秘境行旅也搭配阿里山日出印象音樂會，明年1月1日早上9點半到11點半加碼1場，縣府規劃季節限定的「秋冬獻禮」，民眾可觀雲瀑、琉璃光、賞日出、品好茶、嗑美食、瘋好禮。

「歐洛拉女神、翱翔嘉義」攝影比賽以石棹琉璃光及隙頂雲瀑兩大女神級主題，號召攝影愛好者捕捉嘉義山區美麗的秋冬印象，即日起至1月底，首獎獎金最高2萬元。

張花冠說，民眾可先來感受嘉義山區秋冬特有的歐洛拉女神秘境，觀雲瀑、琉璃光，品好茶，明年2月16日至3月11日來嘉義欣賞台灣燈會，感受陸、海、空及科技的獨嘉燈宴。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，兩大秘境位處山區，道路狹隘，周邊多為茶園，為保有地方觀光品質，特別限制投稿石棹琉璃光主題資格，參賽者需住宿在石棹合法民宿，報名時檢附住宿憑證（如為嘉義番路、竹崎、阿里山三鄉居民免附），並呼籲來訪遊客發揮公德心，觀賞或拍攝美景不要亂停車、丟垃圾或隨地大小便，以免打擾當地生活品質。

相關資訊可上嘉義縣文化觀光局網站及臉書查詢，或者至「嘉義雲瀑琉璃光」臉書粉絲專頁查詢。

雲瀑美景。（圖由嘉義縣文化觀光局余信賢提供）