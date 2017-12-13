醫病》老翁右腰痛到唉唉叫 竟是結石「塞」破輸尿管

2017-12-13 22:17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄有個70歲老翁右腰痛到不斷呻吟、扭動身體，檢查他輸尿管結石，致尿路阻塞、壓力增大，造成腎盂、輸尿管交接處破裂，尿液滲漏到後腹腔，緊急腎造廔手術，將阻塞尿液引流出體外，再以內視鏡在輸尿管放置雙J導管引流，壓力解除，傷口自行修護，症狀也獲紓解。

高雄市立聯合醫院泌尿科主任蘇進明說，老翁因腰痛就診，施打止痛藥後疼痛緩解，約1小時後，又呈劇烈疼痛，超音波檢查，腎臟旁有液體，懷疑輸尿管結石造成腎盂輸尿管交接處破裂，進一步腎臟攝影，注射顯影劑，發現尿液大量滲漏到後腹腔。

緊急安排腎造廔手術，以經皮腎臟造廔管將被阻塞尿液引流出體外，再以內視鏡在輸尿管放置雙J導管，管子兩端均為J型，一端勾住腎盂，另一端勾住膀胱，維持輸尿管通暢，約放置4週到6週，輸尿管沒有排尿壓力下，傷口自行修護。

蘇進明提醒，結石好發於30歲到50歲壯年，台灣85％以上結石是草酸鈣結晶引發。富含草酸的食物如深綠色蔬菜、豆腐、茶和咖啡等，應限制攝取。

盛傳「喝啤酒利尿排結石」，蘇進明則說，喝啤酒可利尿，但不會消減結石，反而會因草酸鈣沉澱，增加結石，他提出少量多次的聰明飲水法，每小時攝取150cc到200cc水分，每天攝取2000cc，才是最有效防結石方法。