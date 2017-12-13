墾丁觀光「雪崩」持續惡化？飯店業者遲發薪挨批

墾丁泊逸飯店傳出虧損遲發薪資遭投訴。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-13 21:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島今年遊客數「雪崩」，傳出有飯店業者「撐不住」，因資金調度問題無法如期發出薪水，部分員工痛批「房租、菜錢沒著落」，飯店總經理蔡文童則強調，遲發薪水者都有加發利息，飯店長期營運沒有問題；屏縣府勞工處強調已接獲檢舉，南下調查屬實將開罰。

傳出資金調度問題的是位在車城鄉海口的墾丁泊逸飯店，今年6月間就與野柳泊逸曾同時發生薪資遲發風波，當時泊逸聲稱，公司與富驛集團切割後，所有系統、賬戶等須重新建置，有部分資金鎖在銀行暫時無法調用，以至於6月份有個別員工薪資發放受到影響，不料事隔半年再次發生。

墾丁泊逸渡假酒店12月初就發下「發薪延遲說明及補償」備忘錄，寫著「本公司經營團隊未達到預算目標，自2017年9月至11月份累計虧損達516萬（不含折舊費用），本期資金調度不如預期順利，導致明日（12/05）無法依約定匯款薪資，影響同仁生活，深感抱歉。」

員工瑤瑤等人投訴痛批，備忘錄中只有「員工本人同意配合公司延緩發薪，直到資金到位（每延誤一日加發利息300元）」以及「員工同意共體時艱，但須先發放急用金」兩種選擇，他們有固定房租、卡費、生活費需支出的，又該怎麼選擇？「都要員工跟公司共體時艱，誰跟我們共體時艱？」

對於虧損造成遲發薪資，飯店總經理蔡文童解釋，確實因為總公司資金調度問題造成薪資遲發，但遲發一日加發300元利息的作法，「不少員工都希望多遲發幾天」，雖然恆春半島面臨雪崩慘況，但目前泊逸長期營運都沒問題，因飯店景色優美、價格實在，這兩年的業績更是逆勢成長10%上下，員工權益都會依循勞基法處理。

屏縣府勞工處處長林德輝表示，已經接獲墾丁泊逸渡假酒店薪資遲發的投訴，將派人員南下調查，如遲發未獲員工同意將開罰；目前勞工處未接獲墾丁地區其他飯店民宿有類似情況，也呼籲業者遵循「勞基法」聘僱、解雇勞工。

勞工處指出，依「勞基法」第21條及22條規定「工資應全額直接給付勞工。但法令另有規定或勞雇雙方另有約定者，不在此限。」違者可處新臺幣2萬元以上30萬元以下罰鍰。