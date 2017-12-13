彰化3大耶誕樹燦爛絢麗 超夯打卡熱點

2017-12-13 20:12

〔記者湯世名／彰化報導〕耶誕節倒數，各地耶誕氣氛也愈來愈濃，其中彰化市包括火車站、縣政府、民生國小前的3棵巨大耶誕樹都在最近接連點燈，燦爛絢麗的耶誕燈火在夜晚大放光明，美不勝收，其中縣府前的耶誕樹高達10公尺，號稱是全縣最高的耶誕樹，吸引不少民眾前往拍照打卡，充滿著歡欣喜悅的過節氛圍，更驅走近來低溫天氣的冷冽。

彰化市民生國小今年首度在校門口搭設一座高達6公尺的耶誕樹，每天晚間6點燈海亮起，各種色彩的光芒在夜空中閃耀，美不勝收。校長林炯炘表示，這座耶誕樹每晚大放光明到晚間9點，持續開燈到明年元月6日，最近已吸引不少民眾前來賞燈，營造濃厚獨特的耶誕氣氛。

彰化市公所最近也在火車站前廣場搭設一座8公尺高的耶誕樹，並點綴著兩個可愛的「雪人兄弟」，每晚6點大放光明到晚間12點，持續到明年農曆春節，讓許多旅客在出站時感到溫馨浪漫，不少民眾搶著與兩個可愛的雪人合影，直呼：「卡哇伊！」市長邱建富說，這棵耶誕樹照亮了彰化城，成了超夯的打卡景點，耶誕樹頂端還有一個耀眼的星星，希望人人許下心願，實現夢想。

另一棵矗立在彰化縣政府前廣場的耶誕樹則是高達10公尺，閃亮、繽紛的耶誕樹，就像是夜晚的星空一樣閃耀，將從即日起點燈至明年元月15日。市長邱建富表示，這裡也是耶誕節不能錯過的熱點，本月22日晚間7時起也將在這裡舉辦「聖經平安嘉年華會」，要把幸福傳遞到每個人的心中，歡迎闔家光臨，共享溫馨祥和的氣氛與祝福耀。