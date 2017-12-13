台中糖廠大水池 議員建議打造「水舞公園」

2017-12-13 17:38

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市東區台中糖廠生態園區的大水池，市府有意打造為生態池，但市議員鄭功進、楊典忠、劉淑蘭、賴佳微今天指出，這是挖到地下水層而產生的人工湖，恐不易打造完整的生態循環，建議引進燈光水舞設施，成為台中首座水舞亮點公園。

楊典忠說，台中糖廠的這處水池被稱為生態池，市府也將打造為台糖湖濱生態公園，但這裡是過去原本要興建中華城購物中心，工程在開挖地下室後停頓，形成水池。

他也詢問水利局長周廷彰，這裡有湧泉嗎？周廷彰說，就地質學上的定義，那裡不是湧泉，湧泉應該是地表上自然冒出水源，但這裡的地下水豐富。

鄭功進說，過去台中市有兩處大水池，七期的大水池已開發為秋紅谷，成為熱門景點，東區的大水池面積達4公頃，至今閒置，仍是居民的痛；另外，這裡會受到外面抽取地下水影響，水位下降，恐不易發展生態，建議市府可以取經世界各地的水舞燈光秀，在耶誕節前夕、過年時，規劃不同性質的水舞，將可讓這顆東區明珠真正發光發熱。

市長林佳龍回應說，台糖湖濱生態公園水域是台中公園日月湖的3倍大，現在是人工湖，具有滯洪功能，長期朝生態規劃，以達到名實相符，並結合地方歷史特色，命名為「星泉湖」。至於議員建議的水舞燈光秀，很浪漫、唯美，將納入後續規劃中，也會努力找財源，看看是否能從區段徵收基金擠出經費，或由第二預備金支應，如果議會有共識，請不要刪第二預備金。