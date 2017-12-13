礦坑伯公廟一甲子 剪黏師傅修復原貌

新竹縣北埔鄉小南坑有60多年歷史的礦坑伯公廟完成修建，今天舉辦落成祈福儀式，地方人士熱情參與。（記者蔡孟尚攝）

2017-12-13 15:25

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣北埔鄉小南坑的礦坑伯公廟興建於民國40年代，有60多年歷史的老廟年久失修，地方爭取經費後找來剪黏師傅修建恢復古典原貌，今天完工落成，信徒們熱鬧慶祝。

南外社區理事長、南坑村長葉貴霖說，這座位於南坑村3鄰的礦坑伯公廟在煤礦產業興盛時因礦工人數眾多香火鼎盛，後來煤礦產業沒落到現在，只剩當地10幾戶居民輪流燒香拜拜，年久失修的伯公廟也因此難有經費修建，直到今年爭取到農委會水土保持局和縣政府農業處的補助，才得以執行「礦坑伯公修建與聚落環境改善」計畫。

信徒們說，這次礦坑伯公廟修建不但為「伯公」把住了60幾年的「老房子」翻新，而且特別請來熟悉剪黏工法的彭伸賢師傅保留伯公廟原有的翹尾、彩繪和裝飾，讓整座伯公廟的古典美重現世人眼前，原本傾壞的廟前圍牆也由地方募款修復，看起來相當整齊莊嚴。

今天的落成儀式包括伯公神像的開光安座及完工祈福拜拜，地方人士熱烈參與，一起見證這個老伯公廟的新生，大家也期許這個承載過礦坑產業歷史的漂亮的伯公廟，能夠成為當地的一個文化景點，增添增加農村旅遊的深度。