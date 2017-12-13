冬颱啟德最快今生成 吳德榮：恐延長冷空氣影響時間

今受東北季風及南方雲系影響，北台灣整天濕涼，中南部雲量多，早晚偏涼，日夜溫差稍微增大。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-13 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕今晨東北部迎風面仍有明顯降雨，不過各地雲量多，輻射冷卻作用不明顯，平地最低溫升至16.1度，出現在今晨6時許的台中；氣象專家吳德榮指出，冬颱啟德最快今生成，雖無直接侵台的機率，但未來與冷空氣發生交互作用，可能延長冷空氣影響時間。

吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機》專欄中表示，今（13日）受東北季風及南方雲系影響，北部及東半部有局部雨，北台灣整天濕涼，中南部雲量多、鄰近山區有飄小雨的機率，早晚偏涼、日夜溫差稍微增大；明（14日）天氣逐漸轉好，北台灣陰涼，中南部晴時多雲，日夜溫差大。週五（15日）天氣明顯好轉，白天氣溫回升，北台灣高溫可以來到20度左右，中南部更可以來到25度以上。

週末起冷空氣開始南下，北部、東北部轉濕冷，週六晚至下週一（18日）清晨冷空氣最強，各地氣溫偏低，平地最低氣溫大約可降至11、12度，有機會達到強烈大陸冷氣團標準，這股冷空氣在下週一白天至下週二（19日）略減弱，不過隨即再增強，影響時間可能持續到下週三（20日）。

吳德榮指出，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續發展，最快今天發展為今年第26號颱風「啟德」（Kai-tak，機場名，香港提供），無直接侵台的機率，但其未來路徑與冷空氣的南下恐有交互作用，若在台灣東側海面北上，將會增強北風及冷空氣，若進入南海，則會延緩冷空氣的南下。

而各家氣象機構預測顯示，準啟德颱風穿越菲律賓進入南海的機率大，因此可能稍微延緩冷空氣的南下，致使其分成兩股，延長了冷空氣影響台灣時間；吳德榮提醒，部分模式的預測顯示，下週還有另外一個颱風會生成，屆時大氣環流的變化會更複雜，需持續觀察。