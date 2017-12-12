進口中國大閘蟹戴奧辛超標 2違規業者神隱

2017-12-12 18:50

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園又被驗出有戴奧辛超標的毒大閘蟹！今食品藥物管理署公布最新稽查不合格名單，其中2批被驗出含超量戴奧辛大閘蟹，分別由設立桃園市蘆竹區的台灣綠康洪澤湖大閘蟹公司，及桃園市大園區世界聯合水產公司自中國進口進台灣。

對此，記者實際走訪綠康洪澤湖公司註冊設立的地址，卻發現該公司地址為一處新大樓民宅，門禁森嚴，警衛表示，該地址確實位於大樓內，且有住戶，但不確定是否為大閘蟹公司；而實際撥打電話，詢問戴奧辛超標相關問題，違規業者則表示不予回應，再追問，即匆匆掛掉電話。

另一間世界聯合水產公司，註冊地址一樣非公司所在處，對此，記者去電後，卻得到過幾天再回覆的答覆；2家違規業者對於大閘蟹被驗戴奧辛超標，都選擇神隱，不予回應。

食藥署指出，兩批被驗出含超量戴奧辛的大閘蟹來自中國湖南省，總重7542公斤，是首次在邊境驗出超標被攔截，已全數被退運或銷毀，沒流入台灣市面。

食藥署表示，這2批大閘蟹分別由綠康洪澤湖大閘蟹公司、世界聯合水產公司，在今年10月自中國進口，2家業者邊境檢驗分別驗出戴奧辛殘留每克12.1、9.2皮克，而我國規定限量是每公克6.5皮克。

食藥署表示，綠康洪澤湖大閘蟹公司過去進口中國大閘蟹並無違規紀錄，世界聯合水產公司則是去年曾進口2批中國大閘蟹，被驗出重金屬超標遭退運或銷毀。