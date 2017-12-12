醫病》致命皮蛇有疫苗可預防 建議50歲以上自費施打

2017-12-12 18:41

〔記者王俊忠／台南報導〕因免疫力下降、會再復發的帶狀疱疹（俗稱「皮蛇」），郭綜合醫院藥師指這皮蛇如長在臉、眼睛附近等較危險部位，有致命可能，且有一成多患者痊癒後會併發神經痛，美國與我國疾病管制署都建議，50歲以上人士可自費打帶狀疱疹疫苗，研究指有11年保護力。

郭綜合醫院收治一位患有第二型糖尿病、腎病變慢性病的76歲陳姓老婦，家人曾患帶狀疱疹，陳婦回診時主動問有無皮蛇疫苗？醫師評估後施打一劑，迄今「皮蛇不曾上身」。

郭綜合醫院臨床藥師蔡佩芳表示，皮蛇原是水痘─帶狀疱疹病毒，民眾罹患水痘痊癒後，少量病毒潛伏在感覺神經，當人免疫力下降時，病毒被活化出現，常發生在老年人。這病常發作於身體單側，沿神經節出現紅疹水疱，也會引起神經發炎疼痛，好發部位在胸部，其次是腰、頸與頭顏面三叉神經等。

蔡佩芳說，如病發在臉、眼睛附近，因眼睛併發症危險性較高，需儘早服用抗病毒藥物並到眼科治療，避免失明。據美國統計，每年1000人中約有1.5到4人發病，有致命可能；有10%至15%的患者痊癒後會併發神經痛，病症不容輕忽。

蔡佩芳認為，罹患皮蛇固然可用抗病毒藥物治療，以縮短病程、緩解疼痛，美國與我國疾病管制署都建議50歲以上人士可自費施打帶狀疱疹疫苗，並可同時與流感疫苗在不同部位一起接種；此外維持正常作息、均衡飲食與保持運動習慣，都能增加免疫力、減少皮蛇發病率。