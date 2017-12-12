師生一起來「找茶｣！ 坪林國中獲藝術教育貢獻獎

學生從茶文化與藝術課程中凝聚對鄉土的情感。（記者翁聿煌攝）

2017-12-12 18:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林國中將傳統茶鄉特色納入教學，將茶文化融入各種藝術型態中，還將「相褒歌｣編入課程，並在音樂、繪畫、表藝、攝影等方面發展在地特色藝術教育內容，榮獲今年全國藝術教育貢獻獎。

坪林國中校長歐志華說，百年茶鄉坪林也面臨高齡化和青壯人口外流等問題，如何能讓地方產業與特色文化融入教學，凝聚地方情感與傳承產業文化是重要教育課題，因此坪林國中近年以茶鄉文化作為校本課程核心，致力於將茶議題融入各種藝術課程，並加入創客精神。

校方為促進學生創發「茶想手作藝術」，聘請鶯歌陶藝家吳慶恆指導學生手拉坏創作茶壺、茶杯、茶倉等茶具，讓學生發揮想像自由創作，將茶與壺作完整連結；在「經典茶席藝術」課堂，讓學生透過植物敲染及植物球設計進行茶席布置，連結創客精神與美學概念。

「相褒歌」為坪林地區早期採茶時相互褒唱的茶歌，坪林國中為搶救即將失傳的相褒歌文化，讓學生學會「唱咱的歌」，與台大創新設計學院教授蔡佳芬及文化工作者林金城合作，與在地耆老聯手教唱相褒歌語調、讀音及吟唱方式，學校舉辦「相褒歌新唱創藝競賽｣，鼓勵學生將現代音樂元素融入相褒歌，重新創作改編，並結合戲劇與舞蹈，讓傳統歌謠展現新風味。

歐志華說，校方也將課程活動與藝術社團發展與社區結合，包括管樂隊和傳統擂鼓、小樂團走出校園，將藝術送到社區各個角落，在各項慶典或節日活動演出，帶動社區聆賞音樂興趣。