台中市溫泉水質抽驗 今年連11個月全合格

2017-12-12 11:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市衛生局為溫泉水質把關，今年檢驗全市的溫泉水質總菌落數及大腸桿菌，截至11月為止，累計抽驗164家次，檢驗結果全數合格。由於近來天氣變冷，越來越多民眾選擇泡湯暖身，衛生局提醒民眾，泡湯前應留意自身健康狀況，如有開放性傷口、傳染性皮膚病，或眼疾、異位性皮膚炎、心臟病、高血壓等疾病者，應避免入池。

衛生局每月皆不定期派員執行溫泉水質採檢作業，依台中市營業衛生自治條例規定，分別檢驗總菌落數及大腸桿菌等兩個項目，今年截至11月為止，累計抽驗164家次，檢驗結果全數合格，另市府也對包括飲用水供水系統，及中央空調冷卻水塔設備有無清洗消毒、有無設置病媒防治設施、廁所洗手設備等營業場所的環境衛生進行稽查，並輔導業者加強衛生自主管理，保障民眾健康權益及溫泉水質品質。

衛生局長呂宗學表示，要有合乎衛生標準的溫泉水質，除了業者平時做好溫泉水質管理維護及湯池清潔消毒外，個人衛生習慣的配合更為重要，應遵守泡湯禮儀，入池前須先淋浴，將身體沖洗乾淨並卸妝，勿赤腳踩地板又未經沖洗足部就入池，同時也不要將毛巾及個人物品攜入浴池，以共同維護水質衛生，而離開泡湯池後，也要將身體沖洗乾淨，視個人需求塗抹乳液，減少皮膚出現不適症狀。

呂宗學並提醒民眾，泡湯時間以不超過10至15分鐘為限，應休息一下再繼續泡湯，而起身時最好先坐3至5秒，待血液回流後再站起來，避免發生姿勢性低血壓，產生頭暈、視力模糊等症狀；泡湯前後亦應適量補充水分。

台中市每月水質檢驗結果，衛生局均公告於該局網頁，詳情可至首頁中的查詢專區點選「營業衛生／水質」查詢。