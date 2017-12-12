高屏空污又亮紅燈！各地水氣增 北部整天偏涼

今天早晚各地低溫14至16度，北台灣整天有涼意，高溫約18至19度，中南部高溫23至24度，感受較為舒適。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-12-12 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕今天將有一波水氣通過，除了迎風面北部及東半部有局部短暫雨外，其他地區降雨機率也提高，東北部有局部較大雨勢發生機率。溫度方面，早晚各地低溫14至16度，北台灣整天有涼意，高溫約18至19度，中南部高溫23至24度，感受較為舒適。

中央氣象局指出，今天水氣增加，全台各地降雨機率都提高，週三、四持續受東北季風影響，除了迎風面的北部及東半部有短暫雨外，高空仍有些南來水氣北上，中南部地區雲量多，山區偶有零星雨，這波東北風預計週五減弱，屆時水氣將減少。

空氣品質方面，今天持續受東北季風影響，挾帶境外污染物，北部及東北部地區因有降雨，空氣品質為良好至普通等級；高屏及雲嘉南地區因擴散不良，分別為紅色警示及橘色提醒，金門及馬祖地區受境外影響，為橘色提醒，其他地區為普通至良好。

另外氣象局提醒，今天台灣中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海風浪也增大，前往海邊活動請注意安全。

本週六起至下週一另一波較強的冷空氣將南下，這波冷空氣可能達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，週六全台由北往南逐漸下降，下週日及下週一全台各地氣溫偏低，預計中部以北及東北部將下探至12、13度。氣象專家吳德榮昨天則預估，這波冷空氣最低溫有望降至9度。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 18 15 ~ 19 18 ~ 23 17 ~ 21

今天將有一波水氣通過，除了迎風面北部及東半部有局部短暫雨外，其他地區降雨機率也提高，東北部有局部較大雨勢發生機率。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）