一度只剩256元養4子女 單親媽今為弱勢籌經費

2017-12-11 19:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕謝媽媽因命運作弄，讓她同時面臨財務困難、心理創傷，帶著4個孩子，口袋卻只有256元，因此消沉好一段時間。但看著孩子的笑容跟童言童語，才讓她振作起來，接受創世「拉一把」輔導，習得烤地瓜技術。剛開始擺攤，怕丟臉無法大方叫賣，經過一次又一次練習，加上心肝寶貝的鼓勵後，越來越有動力，並憑著這份收入養活了全家，她今天與扮成耶誕小天使的喜樂幼稚園小朋友，在西門町鬧區協助創世義賣手作旺福包，為籌募寒士尾牙經費盡一份力。

謝媽媽今年39歲，4名子女來自2段婚姻，不過2段婚姻都沒有結果，自己的母親也身體不好，因此經濟重擔都落在她身上，直到母親過世，她在沒有丈夫又失去母親這個唯一的依靠的情況下也只得離家，不過經濟狀況不佳讓他們一家5口甚至曾經積欠房租，差點露宿街頭。

直到7年前，社會局轉介他們一家人第一次參與寒士尾牙，4年前更參與策略聯盟輔導成為地瓜媽媽。因為過去是坐辦公桌的上班族，剛開始擺攤感到有點難為情，但想到為了孩子必須過下去，加上孩子都很鼓勵她，所以慢慢也能夠適應。

謝媽媽非常開心，她已經高二的兒子總是兄代母職照顧其他弟妹，而她自己帶著最小的女兒去賣地瓜，現在最小的女兒也已經二年級，全家目前雖然仍處弱勢，但生活已經略有改善，所以她現在願意站出來，以自己的故事鼓舞別人。

謝媽媽說，就是自己受過社會幫助，知道這是非常重要的力量，也希望可以告訴更困難的人，還有這個管道可以尋求協助。她每年都非常期待寒士尾牙，因為平常她賣地瓜忙、孩子課業忙，難得有這麼一個時間，可以一家人一起坐下來吃頓飯。