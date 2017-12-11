中市爭取60億元補助 打造親近水的韌性城市

台中市水利局爭取中央「全國水環境改善計畫」，辦理沙鹿南勢坑溪水環境改善工程的示意圖。（圖由水利局提供）

2017-12-11 17:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府響應中央水環境建設計畫，積極爭取「水與安全」、「水與發展」、「水與環境」3大主軸建設經費，除福田再生水示範推動案已獲中央核定43億元以外，再爭取到17.3億元，將推行雨水下水道系統及排水改善、水湳再生水、水環境改善等工程。此外，並將持續爭取77億元補助，推動水患治理、水環境改善及水資源永續發展，打造台中成為不缺水、不淹水、親近水的韌性城市。

水利局表示，在「水與安全」部分，市府已獲中央「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」核定7.55億元，辦理清水、沙鹿、新社、東勢、大里、霧峰、太平、西屯、南屯等行政區16件雨水下水道系統及排水改善工程；海線沙鹿、清水、梧棲、龍井地區雨水下水道系統檢討規劃，與豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案。此外，並正向中央爭取28億元辦理林厝排水系統等8件區域排水治理工程，與軟埤仔溪排水系統及七星排水治理計畫，以加強防洪安全。

在「水與發展」部分，市府積極推動福田及水湳水資源回收中心再生水計畫，其中「福田再生水示範推動案」已獲中央核定43億元，日前並核定7.7億元辦理水湳再生水計畫，將打造都市小水庫，以解決旱季缺水問題；另核定5200萬元辦理東勢、石岡、和平區等4件野溪整治工程。

在「水與環境」部分，市府則獲中央「全國水環境改善計畫」第一批次核定1.56億元，辦理綠川（復興路至愛國街）、黎明溝、南勢溪、南勢坑溪等4件水環境改善工程。第二批次將持續爭取48.8億元，辦理柳川第二期、綠川、旱溪排水、筏子溪、惠來溪系統（惠來溪及潮洋溪）及台中港特定區等6案水環境改善計畫，以營造台中市永續優質水岸環境為目標。

水利局長周廷彰表示，配合中央水環境建設計畫，市府提出包括改善河川水質、營造親水環境、改善易淹水地區、水資源永續再利用等多項計畫，積極爭取水與安全、水與發展、水與環境3大主軸建設計畫相關經費，目前已獲中央核定共60.3億元，後續將持續爭取近77億元，推動水患治理、水環境改善及水資源永續等重大建設，為台中市營造不缺水、不淹水、親近水的優質好生活環境，成為永續韌性城市。