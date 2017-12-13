天天吃好料》新店三民路潤餅捲 濃濃的人情美味

老鍾潤餅捲料好實在，新鮮美味。（記者翁聿煌攝）

2017-12-13 09:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區的上班族和學生下班放學後，經過三民路和中正路口，都會受到香味吸引、忍不住在騎樓下買一個老鍾潤餅捲，老闆真是佛心來著，薄薄的餅皮中裝滿新鮮脆嫩豆芽菜、香甜高麗菜，和著花生粉、叉燒或鮪魚的美味，一口咬下、馬上感受到記憶中30年不變的家常好味道，一天的疲憊和飢餓感都得到滿足和慰藉。

71歲的鍾福清在新店三民路口賣潤餅捲已經31個寒暑，他的潤餅捲料好實在、物美價廉，早已在社區傳出好口碑，甚至很多人雖然搬離新店，還是會記得回來買個老鍾潤餅捲解解饞；也有附近崇光女中畢業的同學，結婚生子後，又回來光顧，笑說吃著他的潤餅捲，「連高中生活的記憶都跟著鮮明起來！」沒想到銅板價的平民小吃，竟然有這麼大的功能。

鍾福清是阿美族原住民，年輕時與太太羅銀花一起從花蓮北上打拚，鍾福清原本在工廠上班，後來想要自己做生意，一開始在市場擺攤賣成衣，但是生意不好；他想改賣小吃，跑了幾處夜市觀察，發現賣潤餅捲好入手，於是與太太一起分工合作，羅銀花負責廚房烹調，他負責騎著攤車做生意，十幾年前在現址定下來。

因為他的潤餅捲食材新鮮美味，回頭的老顧客愈來愈多，還有人「好康道相報」，在網路上幫他PO文宣傳，傍晚華燈初上時，消費者都要排隊等候至少半小時，才能拿到一個美味的潤餅捲。

「薄利多銷啦，哪請的起助手！」鍾福清說，10年前太太中風，如今只有自己出來做生意，只休禮拜天，每天清晨5點半起床，就開始忙碌的一天，上午到市場採買豆芽菜、高麗菜、豆干、小黃瓜、蘿蔔乾等食材，下午開火烹煮，晚上9點多、10點賣完收工，鍾明清才騎著攤車回家吃晚飯，羅銀花雖然中風行動不便，在家也跟前跟後盡量幫忙，老夫老妻甘苦共嚐，平淡生活中見到牽手一生的真情意。

鍾福清說，潤餅捲好吃的秘訣，就在他是照著太太教的方法「把高麗菜先炒過，比別人只用川燙來得入味」，每天賣潤餅捲的確很辛苦，生活中最快樂的事，「就是早早把準備好的食材賣完，早點回家休息；最難過的事，就是東西賣不完，回家只好把剩下食材倒掉，覺得很可惜。」

潤餅捲已經10多年沒漲過價，31年前一個20元，現在有5種口味，素食30元、叉燒40元、鮪魚、板鴨和綜合口味45元，但是成本逐年增加，鍾明清想明年小漲5元，希望客人能多包涵。

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