合歡山水晶宮路面結冰 夜間封閉管制

合歡山放晴停止降雨，仍吸引大量遊客上山賞雪。（圖：仁愛分局提供）

2017-12-10 19:53

〔中央社〕合歡山今天雖未降冰霰或降雪，但台14甲線武嶺到合歡山遊客中心俗稱「水晶宮」路段，仍有部分路面結冰未化，考量行車安全，公路總局宣布，今晚到明天清晨封閉管制。

大陸冷氣團配合水氣，合歡山昨天固態降水（降冰霰或降雪），今天天氣轉乾冷，合歡山未再降冰霰，不過山壁邊坡留有殘冰，仍吸引許多民眾上山賞景，省道台14甲線昆陽到武嶺路段一度大塞車，午後逐漸舒緩，傍晚恢復順暢，武嶺停車場則還有許多遊客聚集。

台14甲線31.5公里處武嶺到33公里處合歡山遊客中心路段，陽光較難全面照射，路面與山壁容易結冰不化，因此俗稱水晶宮路段，雖然美麗景緻彷彿銀白雪國，但也是車輛在積雪時期易受困熱區。

合歡山道路結冰大多融化或被公路總局機具清除，唯獨水晶宮路段仍有結冰情形。交通部公路總局第二區養護工程處指出，台14甲線32.7到32.9公里處、合歡山遊客中心路段，路面結冰未融化，為保障行車安全，夜間實施道路封閉。

第二區養護工程處表示，台14甲線18公里處南投縣翠峰到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，今天晚間6時到明天上午7時，實施道路預警封閉，明天視天候及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。