退休師手機掉落國道 警接力1個多小時尋回

退休老師蘇美惠不慎將手機掉落國道上，至嘉義興南派出所報案，輾轉聯繫國道警方，經1個多小時即迅速找回，蘇美惠今日專程前往表達謝意。（圖由蘇美惠提供）（記者王涵平攝）

2017-12-10 15:43

［記者王涵平／台南報導］經營民宿的退休老師蘇美惠，日前駕車在國道撞上異物，下車查看時不慎掉落手機而未察覺，在嘉義市區發現手機遺失，至嘉義興南派出所報案，輾轉聯繫國道警方，經1個多小時即迅速找回，蘇美惠今日專程前往表達謝意，直讚員警像寒冬陽光，溫暖人心。

蘇美惠表示，8日上午7點多開車從東山出發經福爾摩沙高速公路前往嘉義市，途中突然看見前方有1個桶子滾來滾去，原本想轉方向盤避開它，結果來不及，桶子就鑽進車底，因發出喀喀聲音，趕緊將車停在路肩，彎下身查看並試著將桶子拉出，因遲遲拉不出桶子就繼續開車上路，沒多久桶子就脫離。

蘇美惠抵達嘉義市區時，欲拿手機打電話，赫然發現手機不見，由於剛換新手機，存有民宿訂房等重要資料，頓時焦急萬分，但她說，突然想起親家母楊好轉述一位道長魏錦長的話「凡事靜下來，就能決定輸贏」，回想起手機會否遺失在國道上。

蘇美惠說，8點多前往吳鳳南路的興南派出所向邱姓員警報案請求協尋，員警立即熱心聯繫國道高速公路警察局勤務中心幫忙，國道勤務中心受理後還好心告知先耐心等候不要急。

直到9點多，媳婦維蓉接到國道警方來電，告知高速公路局工作人員撿到手機，國道警方馬上找到工作人員，將手機拿回國道警察局白河分隊。

對於手機能在遺失1個多小時後迅速找回，蘇美惠驚喜不已，直呼謝天謝地，並於今日前往向興南派出所、國道警察白河分隊與拾獲手機的工作人員表達謝意。