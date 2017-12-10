12月颱再臨？ 彭啟明：未來1、2週恐有颱風發展

彭啟明表示，多個模式模擬結果均指未來1、2週有颱風發展的機會。（擷取自氣象達人彭啟明臉書）

2017-12-10 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團影響，過去這幾天持續創下入冬低溫紀錄，冬天的天氣型態已讓民眾大呼有感，然而，氣象專家彭啟明表示，已有多個預測模式都顯示未來1、2週內將有颱風發展，若正式生成，將成為今年第26號颱風，同時也是相對少見的12月颱。

彭啟明指出，過去民眾常對冬天時全球模式颱風預報生成的準確性打折扣，但由於近年氣象預測模式發展速度很快，現在已有參考價值。若按預測結果順利生成，則此颱風就會是今年第26號颱風，數量上將達到氣候平均數。

彭啟明接著指出，1年共有12個月，統計上每月都有颱風生成，只是颱風在某些季節直撲台灣的機率較低，過去較不受國人重視。他說，在現代資訊多元、傳遞迅速的情況下，以前媒體較少報導沒來台灣的颱風，現在則都會告知民眾，才會產生「現今氣候越來越怪，連12月都有颱風生成」的錯誤印象。

根據資料，許多民眾眼中罕見的12月颱，過去10年內共出現7次，分別是去年的納坦颱風、2015年的茉莉颱風、2014年的薔蜜、哈格比颱風、2012年的悟空颱風、2011年的瓦西颱風與2008年的多爾芬颱風。