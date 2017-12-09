台灣文學獎頒獎 鄭麗君：大力支持優秀文學作品外語譯本

2017-12-09 19:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2017台灣文學獎頒獎典禮今天在國立台灣文學館登場，文化部長鄭麗君到場祝賀，她表示，文學也是國家靈魂，文學家用筆努力耕耘，為台灣留下寶貴資產，也以書寫力量讓台灣走出去。

台灣文學獎今年起分為圖書類及創作類，兩類有6項（長篇小說、新詩、劇本創作、台語短篇小說、客語短篇小說及原住民漢語短篇小說），整體入圍作品達27件。其中「圖書類長篇小說金典獎」由新銳小說家連明偉以作品《青蚨子》（INK印刻文學出版）榮獲，拿下最高獎金100萬元。

不過，連明偉目前人在國外，由家人代表領獎。台灣文學館館長廖振富透露，今年的長篇小說金典獎競爭激烈，得主連明偉是1983年出生，而些微之差的黃崇凱，則是1981年出生，雖「一分之差」就有拿百萬元或入圍獎狀的差別，但都相當年輕優秀，象徵台灣文學生生不息。

鄭麗君說，文學與閱讀都是打開寬闊視野，每位作家用心書寫不是為了得獎，而是延續台灣精神，文化部將會大力支持優秀文學作品外語譯本，讓台灣書寫力量走出去，也因此更不能忘記扎根工作，同時持續台語、客語、原住民漢語創作每年徵件，落實文化平權。

廖振富說，新詩金典獎今年獎金提高到50萬元，參賽詩集多達71本，可是評審團意見紛歧，最後抱憾從缺，只選出8本入圍。