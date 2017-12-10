一次揭秘！ 高雄鹽埕必吃必逛老店

2017-12-10 08:30

〔記者潘自強／高雄報導〕民以食為天，高雄鹽埕區可說是高雄小吃最精華的區域，除了美食還有特色老店，熟識鹽埕區的沈政璋醫師將帶著我們一起認識鹽埕的美好！

沈政璋落腳鹽埕開業，從此與鹽埕結緣，他利用看診之餘，漫步欣賞鹽埕之美，也因此認識許多鹽埕人以及在地的老故事。沈政璋表示，鹽埕區有4個大商場，約在50～60年前是鹽埕區最興盛的代表。而這4個商場分別是賊仔市、大溝頂、舊堀江、國際商場（舊稱銀座）。

特別的是，賊仔市的招牌是一個小偷圖案，沈政璋說，國民政府來台後，很多隨國民政府來的外省老伯伯，因為沒有謀生能力，就會把家裡的二手物品或者是軍方破舊東西、衣服拿過來這裡賣。在當時生活物質條件沒那麼好，因此這邊賣的東西都很搶手，也有愈來愈多人聚集在此。

沈政璋提到，大溝頂因位在大水溝的上面而得名，且這水溝其實是愛河的支流，約在1954年，大溝頂商場因為聚集的人很多，形成了非常熱鬧的市集。裡面的店家種類繁多，但現在留下來的最有名的還是小吃。沈政璋特別推薦這邊的大溝頂虱目魚米粉和孫家肉粽，是許多在地人記憶中的老滋味。

沈政璋說，舊堀江大概是從1937年時興起的一個商場，以前是舶來品的集散地。到舊崛江，絕對不能錯過有名的小吃「堀江麵」，除了乾麵好吃，也可以點個苦瓜封湯，一嚐道地的美味！

沈政璋醫師表示，國際商場內保留下來的招牌上的電話號碼只有5碼，可以顯示商場歷史之悠久。走進裡頭可以看到漂亮的採光、挑高的空景、歐式的規劃，以前有錢的人都來這逛街。而這裡最有名的小吃就是「鴨肉珍」，他們的鴨肉皆有品管，香醇豐腴的滋味，總讓人回味再三，沈政璋笑說，若是假日來，可要有排隊排很久的心理準備！

沈政璋說：「鹽埕區的小吃代表了一個台灣的老味道，值得大家一一去品味。下次若有機會造訪鹽埕區，除了漫步特色商場，也別忘了品嚐這些復古又令人回味無窮的小吃。」

大溝頂虱目魚米粉：（07）521-4919，高雄市鹽埕區新樂街198-38號

孫家肉粽：0939-638-810，高雄市鹽埕區大仁路151巷6號

堀江麵：（07）521-1423，高雄市鹽埕區必忠街223號

鴨肉珍：（07）521-5018，高雄市鹽埕區五福四路258號