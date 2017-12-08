破傘架變身耶誕樹 內思高工化腐朽為神奇

2017-12-08 13:00

［記者黃美珠／新埔報導］耶誕節的腳步近了，新竹縣私立內思高工大門前，有棵由好幾根破雨傘的廢骨架所做成的「仿真」耶誕樹，白天看似不起眼，但到了晚上卻像「灰姑娘」般會變身，在該校機械科6名師生巧手施魔法下，成為1棵璀璨耀眼的真耶誕樹，不僅替這所天主教辦的老校園添了耶誕味，也替新埔這個客家小鎮，率先注入一股耶誕的歡樂氣氛。

除了機械科創作這棵帶有環保概念的耶誕樹，該校資訊科一年級學生黃凱筠、劉玉雯、以及胡冠辰，也在校門入口處布置了1個馬槽，萬事具備，就等平安夜當晚聖嬰的降臨。

該校機械科老師鄒瞻嶽說，這棵耶誕樹是由該科2、3年級學生黃琬晴、李嘉維、陳弘彊、沈學澤、田羽傑所共同創作，歷時約1個月才設計且施工完成。

李嘉維說，當初老師拋出用破雨傘的廢骨架當耶誕樹身的構想時，大家都很認同，但沒想到尋找材料的過程卻備極辛苦，要找到廢棄可用、大小規格還要一致的傘骨架實在很難，他們花了2週才湊齊。

鄒瞻嶽說，這棵耶誕樹看似不起眼，卻是集合了不少機械科學的理論和應用才完成，透過這次的創作，讓學生有實戰經驗。例如他們需要焊接也要設計，整個過程光加工就有3種功夫要經歷。

此外，因為廢雨傘的骨架材質不是鋁就是玻璃纖維，焊接過程稍有不慎就會鎔掉，必須很小心。

這2種材質的支撐力也都不佳，所以必須另外拉鐵絲做成隱形的「鐵絲籠」，幫助「樹」立起來，就連各支雨傘骨架之間要串在一起，也得要額外做鐵套才能幫助固定。

完成了，就連點綴的耶誕燈泡、伯利恆之星等，也必須仔細斟酌重量，就怕負載過重，這棵樹會承受不住，而無法達到他們期待屹立校園2個月的時間。

校長湯誌龍說，為了配合前述耶誕樹和馬槽的應景裝置藝術布置，該校總務處也投入人力協助妝點周邊校園的耶誕燈飾，使得該校的門面近日起很有耶誕的FU。