南市公有市場租金明年調漲 攤商陳情要求暫緩

台南市公有市場，預計明年將調整租金，初估平均每月約調漲50元至100元。（記者蔡文居攝）

2017-12-07 16:35

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市58處公有市場預計明年4月將調整租金，初估平均每月約調漲50元至100元。經發局表示，依公有零售場攤鋪位使用費收費辦法，每4年調整1次，明年到期將調整，最高漲幅不超過10％。

市議員李文正今天召開記者會，要求市府在經濟不景氣下，暫停調整。他批評說，在景氣這麼差的狀況下，任何的調漲，對弱勢的攤商都是沈重的負擔。

台南市公民有零售市場聯誼總會也向經發局提出陳情，指目前大賣場、超級市場林立，加上流動攤販競爭、民眾購買習慣改變，使得傳統市場經營更加困難，如再調漲租金將雪上加霜，也將減低攤商進駐傳統市場經營的意願，影響所及，流動攤眅增加，交通、環境及食安也都將受影響，希望能重新評估，暫緩實施。

經發局表示，租金調整是依「台南市公有零售市場攤鋪位使用費收費辦法」，以4年調整1次。現有合約明年3月底滿4年，依法規以公平合理的方式調整使用費，全市一體適用，並反應土地及建物現值，同時避免現值逐年提高致使用費調整幅度過大，也訂有天花板條款以10％為上限，以兼顧收費合理性及穩定市場攤商經營。

經發局強調，未來如調整，將於107年土地公告現值、建物現值及各區市場人口密度差異進行調整，因107年土地現值尚未公告，如以103年的基準，初估平均約整漲50至一100元，並預計4月1日起實施。