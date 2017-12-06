台南北門社大爆爭議 全促會質疑招標案3大疑點

面對偏鄉老化議題，北門社大開設相關課程，協助民眾了解如何陪伴年長者面對老化的過程。（圖由全促會提供）

2017-12-06 13:49

〔記者林曉雲／台北報導〕台南市北門社大爆爭議，社區大學全國促進會理事長謝國清今天質疑，台南市政府換掉北門社大原創立即經營迄今的團隊，招標案卻浮三大疑點：審查委員和社區大學沒有淵源，得標廠商的評鑑成績較差，不符合委託期滿經評鑑優良者得優先續約原則。

謝國清表示，行政院即將通過社大專法、支持社區大學大步朝20年前初創時的理想發展，並將社大20週年慶當作明年教育部亮點之際，台南市政府昨日透過社大招標，讓創校以來一直堅守社大原創精神的北門社大原團隊失去承辦權，無異給了現任行政院院長的賴清德前市長一巴掌。全促會質疑，北門社大評鑑成績一向得優等，但賴市長前腳走，北門社大團隊馬上被換掉，不是刻意讓賴前市長難堪？

謝國清直批此次招標案的過程有三個不合理的地方，首先，台南市政府聘任的審查委員，除了其中一位擔任過社教科科長外，其餘委員與社區大學幾乎沒有任何淵源、不了解社區大學的辦學理念與目標，如此評審結果顯然缺乏公信力，且從賴市長連任後，台南市政府並未聘任審議委員，更遑論有開會討論招標方式，顯然此次招標方式均由教育局訂定，徒增人為操控的可能性。

謝國清指出第二個疑點是，此次評定得標的廠商原在台南市辦理一所社大，該廠商另外投標兩所社大，結果該廠商獲得北門社大承辦權，卻未獲得另一所社大承辦權，依過去台南市政府對所有社大評鑑結果，北門社大的評鑑成績不但優於該廠商原承辦社大，也優於另一所該廠商投標之社大，然而同一批委員、同一批承辦團隊，評定的結果竟是北門社大承辦團隊輸給該廠商，而該廠商卻輸給辦得較不起色的另一個社大承辦團隊，這顯然不合情也不合理，台南市政府如果不是有意操控，如何解釋這個結果？

此外，依台南市社區大學發展自治條例規定「委託期滿經評鑑優良者，得優先續約。」謝國清表示，北門社大歷年評鑑皆優等，本可與市府優先續約，但北門社大希望由師生共治，以讓北門社大更貼近在地的需求，取得原承辦團隊「財團法人永續台灣文教基金會」同意後，另由師生及原團隊董事長組成「社團法人樂活台灣協會」參與投標，原承辦團隊也派董事代表出席支持，審查委員如了解北門社區大學的辦學理念，勢必會給予肯定且加分，但顯然多數審查委員不懂社區大學，顯見台南市政府在聘任委員時有所疏失。

謝國清表示，台南市失去一個堅守社大理念發展的社區大學，全促會呼籲台南市政府應該重新審視審查結果，不要做出傷害台南市所有社大整體發展的決定。

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