「生態水圳」臭翻 竹北人酸：是黑色臭水溝吧！

2017-12-05 22:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市嘉豐二街二段石砌而成的生態水圳，近來被民眾抱怨宛如黑色臭水溝，影響衛生又有礙觀瞻，實在諷刺！竹北市公所則表示，將再委請廠商清理水圳。不過，縣府的污水下水道系統計畫尚未推行到高鐵特定區，當地居民懷疑，可能有餐飲業者將未經處理的污水，直接排放或倒入水圳。

對此，縣府環保局說，將派員現勘追查污染源，若是店家被查到未做油水分離，而導致路面或溝渠污染，依「廢棄物清理法」可處1200元以上6000元以下罰鍰；如果是列管的社區大樓未妥善處理污水，造成放流水超過標準，依「水污染防治法」可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

而除了嘉豐二街二街，交通大學客家文化學院旁六家一路一段的排水，也因未加蓋，屢遭民眾抱怨髒亂發臭。

竹北市東平里里長林顥峰說，嘉豐二街是高鐵特定區和縣治二期的交界，以東區域的水圳未曾接獲污染陳情，唯獨嘉豐二街二段約100公尺長的生態水圳，和以西的六家一路一段的一小段排水，近來被居民抱怨水面經常飄浮一層白色物質，溝底污黑，惡臭難聞，還遭亂丟垃圾。

林顥峰說，現在正值枯水期，水圳污染更加明顯，當地居民研判與文興路一段的餐飲店家變多有關，並懷疑是否有不肖業者，將未經妥善處理的污水直接排放或倒入水圳。

林顥峰說，嘉豐二街二段的石砌生態水圳，是將流經新瓦屋的東興圳的十五朗圳，轉90度拉到嘉豐二街；六家一路的排水則是延伸東興圳的低圳而來。

工務處水利科說，經交大反映，水利科自104年起，每年派員清理排水的雜草和底泥，今年4月才清理過。竹北市公所公用事業課也說，委外廠商都有定期清理嘉豐二街二段的生態水圳。

縣府下水道科說，新竹縣的污水下水道系統，預定明年起3年推展到高鐵特定區，分兩階段執行，屆時會將家戶污水納入預埋的主幹管，送污水處理廠處理，近期正積極召開說明會，請民眾全力配合。

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