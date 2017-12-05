實驗教育審議宜蘭爆違法爭議 教育部：會去了解

2017-12-05 11:33

〔記者林曉雲／台北報導〕針對全國教師總工會反對實驗教育三法修法，宜蘭縣教師工會理事長加碼踢爆宜蘭縣政府涉違法要求實驗教育審議委員會「通融」，讓不符申請時程的學校過關，教育部國教署組長武曉霞今早受訪表示，教育部會去了解宜蘭縣政府被控違法的情況。

武曉霞說明，現行學校型態實驗教育校數占比上限5％，特殊情況可增加到10％，但有一些地方政府不斷反映有發展特色教育的需求，因此教育部擬修法，公立學校辦實驗教育上限仍為5％，超過部分須逐案呈報教育部核定、最多不得 超過3分之1，保留彈性又做到把關，修法會比現行法規更嚴謹，超額的每一所學校都要呈報教育部核定，對於上限3分之1是否太高？教育部在兼顧品質與彈性下，後天立法院教委會審查時，將採納各方意見並充分討論。

武曉霞也說明實驗教育成效部分，已訂有輔導及評鑑機制，教育部委託政大成立實驗教育推動中心，除了會把創新教育模式及課程模組上傳平台，因為各縣市是審議實驗教育的主體，也會舉辦審議委員會共識營、編輯實驗教育手冊、建立現場輔導機制等，邀學者專家相關代表共同輔導學校，也訂定學校型態實驗教育的評鑑辦法，如果評鑑結果是待改善等，會給予輔導糾正、限期改善等相關處置。

至於實驗教育補助部分，武曉霞表示，依今年4月公布的要點，教育部補助地方政府及學校，首年補助80萬元，往後補助40萬元，實驗教育學校和體制內學校是相輔相成，體制內學校是主流，但教育創新宜有不同作法，透過實驗教育的探究，可推廣到體制內學校，彼此不扞格，相關補助是為達到教育創新，使體制內外學校均可運用，以協助學生面對未來挑戰。

對於宜蘭人文中小學問題，武曉霞表示，宜蘭縣政府委託期限是到109年，但所根據的是宜蘭縣政府本身的地方自治法規，不是依教育部的實驗教育法規，宜蘭縣政府本於權責作規範，教育部給予尊重，如要繼續辦理則須改依實驗教育三法。

對於全教總指嘉義的實驗教育學校的代理教師占比太高，武曉霞表示，確實可依契約進用代理教師，但也祭出久任獎金，盼減少流動率。