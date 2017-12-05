全台冷颼颼！入冬首波冷氣團 今晚低溫下探13度

今天受入冬以來第一波大陸冷氣團影響，白天溫度偏低，北台灣整天溫度將介於16至18度間，中部高溫約24度，南部高溫約26度，花東高溫只有21至22度，而今天入夜後到週三清晨為此波冷空氣溫度最低的時段，中部以北將下探13度，南部及花東只有15至16度左右。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-05 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕今天受入冬以來第一波大陸冷氣團影響，白天溫度偏低，北台灣整天溫度將介於16至18度間，中部高溫約24度，南部高溫約26度，花東高溫只有21至22度，而今天入夜後到週三清晨為此波冷空氣溫度最低的時段，中部以北將下探13度，南部及花東只有15至16度左右，提醒大家留意天氣變化。

中央氣象局指出，此波冷空氣夾帶的水氣較少，迎風面的北部、東半部偶有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地方為多雲到晴的天氣。

空氣品質方面，今天高屏、雲嘉南及金門地區為紅色警示（對所有族群不健康），北部、中部及馬祖、澎湖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為懸浮微粒及細懸浮微粒。北部地區受境外污染物影響，局部地區為橘色提醒，預計中午過後恢復正常，雲嘉南局部地區因強風可能出現揚塵天氣。

受強烈東北風影響，台南以北、花東及恆春半島沿海空曠地區及鄰近海域將有9到10級的強陣風，海邊的風浪也偏大，前往海邊活動或從事海上作業請注意安全。

氣象局預估，週三至下週一將有2波大陸冷氣團接續影響台灣，迎風面北部及東半部降雨機率較高，且整天氣溫較低，3000公尺以上高山也有可能降下初雪；中南部天氣穩定不易下雨，不過日夜溫差大。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 16 17 ~ 22 19 ~ 24 18 ~ 21

此波冷空氣夾帶的水氣較少，迎風面的北部、東半部偶有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地方為多雲到晴的天氣。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）