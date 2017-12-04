議員爆料中橫便道有野雞車 單趟車資高達600元

2017-12-04 19:09

〔記者張菁雅／台中報導〕聯絡谷關及梨山的中橫台8線臨37便道，因地質不穩定而管制通行，台中市原住民議員洪金福今天質詢時指出，其實早就有野雞車行駛便道，從梨山到市區一人單趟車資500至600元，不僅費用高，安全也沒保障，呼籲市府開闢公車路線。市長林佳龍表示，臨37便道明年6月前可望完工通車，在安全無虞的前提下，將開放中巴上路。

洪金福說，921地震後，中橫青山上線坍方11處，青山下線僅供作台電工程便道，在中橫道路未通、沒有公車行駛情況下，當地居民為了方便，只好搭乘野雞車，從梨山到市區每人單趟就要花費500至600元，一輛車可載6到8人，和小巴差不多，這種情況行之有年，但費用實在太高，居民一直花高額車資，覺得很冤枉，而且安全沒有保障，希望市府能開闢公車路線，提供居民安全的交通工具。

洪金福也表示，921地震經過18年，青山上線已慢慢復原，希望林佳龍展現魄力，在任期內讓青山上線通車。

台8線臨37便道目前由公路總局執行中橫3年10億計畫，針對易發生土石流或地質複雜處興建明隧道，預計明年6月完工。林佳龍表示，臨37便道工程完工後，市府會在做好安全維護的前提下，開放中巴及不特定對象行駛，管車不管人，方便居民通行及觀光客親近山林，營造很好的環境教育處所；他承諾會在安全標準下，逐步開放管制量。

至於打通青山上線，林佳龍表示，根據衛星拍攝的照片，青山上線已恢復921災前情形，其中1公里較嚴重；再依據公路總局資料指出，青山上線有2.1公里全毀，3.2公里半毀，此外若要恢復成為公路水準，路寬必須5.5公尺，而道路要靠山還是靠河邊拓寬，必須進行環評與財務評估，市府將持續與中央溝通，兼顧交通與環保，並以科學的態度面對青山上線修復議題。