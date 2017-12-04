今起越晚越冷 彭啟明：本週恐出現入冬新低溫

真的開始會有冬天的感覺出現了！本週2波冷空氣南下，今起越晚越冷，明後2天低溫恐下探14至15度。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-12-04 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕冷空氣逐漸南下，今（4日）晨空曠地區低溫已經跌到16至17度，今天將是越晚越冷的情形，除了降溫狀況外，由於這波冷空氣偏乾，缺少了東北風在迎風面北部造成降雨的清潔，容易有境外污染物南下，未來幾天空氣品質較差。

氣象達人彭啟明在臉書表示，本週有2波冷空氣南下，今起將是越晚越冷的情形，明（5日）後2天將是這波冷空氣溫度最低的時間點，低溫恐下探14至15度，週四（7日）為本週2波冷空氣間的小空檔，各地短暫回溫，週五（8日）本週第二波冷空氣南下，低溫再度下探至14、15度；彭啟明提醒，本週恐出現今年入冬以來的新低溫，民眾要開始準備冬裝，因為「真的開始會有冬天的感覺出現了。」

彭啟明指出，從整個北半球大氣環流來看，極地冷空氣持續發威中，可能會有較劇烈的冷空氣南下，除了本週2波外，下週一（11日）開始還有另外一波冷空氣再度接近，強度也越來越強，彭啟明強調：「（冷空氣）有機會是一波接續比一波冷的機會。」

除了低溫狀況外，這2天東亞的大氣環流，中低層的風向偏向西北風，同時暫時偏乾，缺少了東北風在迎風面北部容易有水氣的雨除，容易有境外污染物南下，要留意監控的數值變化；而未來幾天南部的大氣穩定，空氣品質依然不佳。