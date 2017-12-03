用聽的、觸摸的、聞的 視障者這樣接觸藝術

視障者透過觸覺，認識金峰鄉陶藝家麥承山的陶藝作品。（記者王秀亭攝）

2017-12-03 16:31

［記者王秀亭／台東報導］今天是國際身心障礙者日，台東生活美學館培訓的「口述影像」志工們，下午為縣內6位視障者導覽展廳，不僅開放觸摸部分陶藝展品，畫作則由志工以3D列印筆另製觸覺教材，讓視障者透過聽覺、視覺及觸覺理解展品創作精髓。

「藝術也能無障礙。」為讓縣內視障者透過「視障口述影像服務」，也能看展及學習，台東生活美學館及台灣非視覺美學教育學會合作，辦理5場次，共60小時的志工培訓課程，吸引盲人福利協進會、美學館及台東地檢署、各國小志工共30人參加。

今天下午是培訓課程最終場次，特地邀請台東縣盲人福利協進會會員來看展，志工們將60個小時的學習派上用場，從教室引導到展廳、解說藝術家們展覽的各式創作，只見志工們將眼前所見的藝術作品，以口語陳述，或拿出複合媒材作品中，創作的原始木材，讓視障者聞及觸摸，6為受邀視障者聽得認真，對可以觸摸或聞的作品更是把握機會仔細體驗。

台東縣盲人福利協進會理事長方丁風表示，多數視障者並非先天視障，而是因各種因素中途致障，又可區分為弱視或全盲，藝術導覽更可能因每位視障者的眼盲、受教育程度不同，對導覽內容有不同程度的理解，不過，這是政府重視視障者的開始，也有助視障者走出家門，有更多的生活體驗。

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