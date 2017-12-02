醫訊》BC肝炎患者要注意 小心膽管癌找上門

2017-12-02 17:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕B、C型肝炎患者小心是膽管癌的高風險族群！57歲的高先生有B型肝炎，定期追蹤10多年，今年回診發現膽囊萎縮，進一步診斷發現雖無發燒、黃疸等症狀，卻發現竟罹患膽管癌第1期，經開刀切除腫瘤、膽囊、部分膽管並以小腸重建，目前恢復狀況良好。

中國附醫胃腸肝膽科醫師楊其穎說，BC肝炎患者在10年內變成膽管癌有3.5%，比一般人約每10分之2高出許多，而且膽管癌早期無症狀，等到發燒、黃疸已經晚期，很多不能開刀，2期以後存活率僅30%，提醒B、C型肝炎，除了注意肝硬化、肝癌，膽管癌也不能輕忽，一定要定期回診追蹤。

楊其穎指出，肝臟分泌膽汁負責消化代謝脂肪，在膽囊儲存再經膽管流到十二指腸，肝臟長期發炎，會刺激膽管病變，高先生經核磁共振檢查出膽管中段狹窄了20%，疑似種瘤，再以新式膽道內視鏡進入膽管發現是1公分的腫瘤，切片確定惡性。

高先生罹患膽管癌發現得早，2個前接受開刀手術，切除腫瘤、膽囊、4分之1的膽管，由於必須以小腸重建，進行開腹手術在肚皮留下長疤痕，但他說「不幸的大幸！」能早期診斷治療保命，也因父親肝癌過世，所以知道自己罹患B型肝炎時，不會菸酒且飲食作息正常，但僅定期追蹤，現在更注重養生，會多運動走路。

楊其穎表示，膽管癌早期難發現，等到膽汁阻塞出現腹痛、黃疸，大多為晚期，而第1期的5年存活率達70%，2期以後就掉到30%以下，高先生術後因無膽囊儲存，建議少吃油膩，而且有肝炎更要注意追蹤。

他也提醒民眾，膽管狹窄是常見疾病，原因包括感染發炎、結石、長期喝酒造成的胰臟炎，而膽管癌的高風險族群除了肝炎，還有膽結石、先天性膽管擴張症。