緬懷一代名將 孫立人蠟像屏東故居揭幕

2017-12-02 14:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市中山路上的「孫立人將軍行館」，是名將孫立人在台灣南部練兵建軍的居住地，在其12月8日誕辰前夕，昔日部屬王偉傑、時作新、張凱鋒、鄧雪瑞等人集資製作孫將軍蠟像，今天（2日）在館內揭幕，栩栩如生，觀者動容；館內今起也舉辦其生平回顧展。

今天上午舉辦的揭幕暨開展儀式，眾多孫的部屬親眷及後人到場緬懷，全場首先透過話劇，了解孫立人將軍的故事；接著屏東縣政府文化處長吳錦發致詞指出，「孫立人將軍」是屏東眷村最重要的品牌，也是不可或缺的「屏東符號」，勝利、崇仁眷村居住許多孫立人部屬親眷，孫立人在南部練兵建軍、居住屏東的時光，更是他在台灣奉獻所學、報效國家的黃金歲月。

孫立人部屬「新一軍教導總隊九期學生」代表王偉傑、時作新、張凱鋒、鄧雪瑞等人，集資委請達人林健成製作全身蠟像，今天一揭幕，全場驚讚「真的好像！」除了感動，還爭相合影留念。

時作新表示，他們這批同學共約400人，孫將軍當年十分照顧部屬，有苦一起吃，希望藉著立蠟像表達對其懷念之意。

館內今起也展出孫立人將軍在屏東時期的照片，精選50幀，均由孫當年的攝影官羅超群所攝，羅超群之子羅廣洪、羅廣仁今也出席；羅廣仁表示，父親跟隨孫約有10年，孫案發生後，當局要求燒毀影像，父親將真的底片藏起來，燒了掉包的底片，珍貴歷史影像得以保留至今，提供作為展出。

屏東縣文化處表示，「孫立人將軍行館」建於1937年，當時屬於日本第八飛行聯隊隊長官舍，戰後曾由孫立人將軍居住，2002年文資審議登錄為歷史建築；1955年孫案發生後，孫立人長期被軟禁台中，部屬牽連下獄，當年的白色恐怖，讓孫立人的歷史功業成為禁忌，不為人知，透過本次蠟像揭幕與珍貴照片重現於屏東行館，讓民眾重新認識這位奠立保衛台海安全基礎的一代名將，是落實「轉型正義」的重要一環。