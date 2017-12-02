「蘇澳」火車票到日本嘛ㄟ通 銚子電鐵1日券免費換

2017-12-02 13:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日本千葉縣銚子市長越川信一，今日上午率領友善訪問團共8人，拜訪蘇澳鎮公所與蘇澳火車站，當場公開宣布，只要帶著有台灣「蘇澳」站的火車票到日本銚子市，即可免費獲贈銚子電鐵1日券。

台鐵局表示，今年4月在蘇澳鎮長陳金麟牽線下，台鐵蘇澳站長蕭寀婷等人前往日本銚子市，與當地電氣鐵道株式會社締結友好姊妹鐵道關係，這是台鐵與日本鐵道結盟的第8條路線。

而這次，銚子市市長親自率團訪問，為進一步促進兩地實質觀光效益，於訪問時宣布讓人驚喜的友好禮物，台鐵宜蘭運務段長吳宏男表示，民眾即日起只要帶著一張搭乘起訖站，有出現「蘇澳」兩個字的火車票，至銚子電鐵沿線各站，都可免費兌換一張「銚子電鐵一日券」車票，目前市價為日幣700元。

銚子電鐵全長6.4公里，通車於1922年，擁有將近百年的發展歷史，全段共有10站，位於日本3大漁港銚子市內，終點站可到達關東地區最東端的犬吠琦附近；沿線擁有溫泉與古老燈塔，是日本元旦賞日出的熱門景點。雖然電鐵曾因人口外移與少子化衝擊，一度面臨關閉危機，但近年在當地政府與在地居民努力經營下，已再創觀光熱潮。

台鐵蘇澳站長蕭寀婷表示，當初訪問銚子電鐵時，對於當地居民與鐵路互動的熱情狀況，印象相當深刻；而這次市長訪問帶來的贈票方式鼓勵蘇澳車站，很期待兩地的鐵道經營，都越來越有活力與人氣。