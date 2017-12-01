老人愛吃重鹹肥肉 星級飯店名廚到社區教煮健康菜

2017-12-01 22:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕常見長者營養不均，幾乎蛋白質缺乏，8成吃太鹹、9成愛吃肥肉，飲食重油鹹又甜，台中市衛生局請來星級飯店6位名廚師，進到9處社區，教婆婆媽媽36道銀髮族健康菜，利用烹調技巧提升食材美味，讓居家或共餐長者吃飽又吃巧，今天還進行廚藝PK賽，展現好廚藝。

營養師針對社區長者營養調查，發現長者牙口不好、味覺衰退、食欲變差，營養不均衡，蛋白質普遍攝取不足，嚴重恐有肌少症問題，容易跌倒、走路無力，提醒蛋白質必須攝取充足，同時要補充鈣質，奶蛋魚肉豆類不可少。

朝陽科大教授、前耐斯王子飯店西餐主廚陶冠說，長者烹調和口味都重油鹹，這次教社區以慢炒就能提出食材鮮味，不需太多調味料，以清蒸保持原味，同時切小塊就不用久煮，他也鼓勵長者，只要能力許可，能自己動手做菜，增加身體活動量，煮得有成就感、煮得好吃。

亞緻大飯店行政副主廚也推薦36道銀髮健康菜中的「紅棗枸杞金針雞肉粥」，紅棗、枸杞、金針加上去骨雞肉熬煮，食材本身就甘甜，不須使用過度調味料，且有大量蔬菜、蛋白質豐富又少澱粉，作工省事又好吃軟嫩，非常受長輩歡迎。

輔導教師全國飯店李坤昌也推薦「海味芙蓉蛋」，食材有雞蛋、豆腐、蛤蠣、魚肉、芽菜等一起蒸蛋，很適合長輩食用。

今天由東勢區農會據點以南瓜海鮮羹、菇鑲珍八寶、水晶蛋捲獲得PK賽冠軍，負責掌廚的蔡媽媽說，家中80歲婆婆愛吃滷肉、重口味，這次學習亨調新技巧，川燙肉與菜，加上檸檬、洋蔥，不用太多調味料，婆婆就很愛吃。

衛生局2個月來邀請全國大飯店、長榮桂冠酒店、亞緻飯店、兆品酒店、裕元花園酒等6位名廚教授到9處社區或關懷據點傳授廚藝，今天社區展現成果。