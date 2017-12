上司任台大校長遴選委員不公平？ 周美吟：要問委員會

2017-12-01 19:33

〔記者林曉雲/台北報導〕台大校長候選人治校理念說明會今天晚上舉辦最後一場,由中研院副院長周美吟和台大電機系教授陳銘憲壓軸。身為8位候選人中的唯一女性,周美吟一開始就「訴之以情」表示,她常常到「小福(合作社)」買便當,也是台大物理系合聘教授,又以金庸武俠小說中的「雙劍合壁」、年輕人熟識的「變形金剛合體」作比喻,強調會讓台大成為社會中有機的一環,創造台大和社會互利,把台大定位為一所卓越、創新、器識及熱誠的大學。

台大教授黃光國提問關注學術倫理,也質疑中研院院長廖俊智身為周美吟的上司,又擔任台大校長遴選委員,是否有利益迴避的問題?另有學生家長發言支持周美吟;也有法律學院秘書提問周美吟要引進台大的各國大學的優質文化是什麼?

周美吟回應學倫議題表示,以身作則是唯一的方式,以教育大家了解什麼是對的、負責任態度;至於廖俊智擔任遴選委員一事,她表示,依相關規定,被推薦人或候選人在遴選期間,不得與遴選委員有關於遴選事務的私人接觸,相信她與上司(廖俊智)完全遵守規則,認識她的人都知道她是公私分明,對於上司下屬關係,台灣和美國看法不同,大家都是個體,她以私人身份參選台大校長,這個問題不是由她來回答,而應由遴選委員會回答。而中研院院長廖俊智本人就坐在台下。

台大教授王立昇針對少子化提問,台大一年收3500位新生,但外界有要求台大減少招收學生的意見。周美吟表示,世界排名上的大學師生比,台大得分很低,可趁此台大進行內部檢討,一個大學要發揮功能、照顧每個學生,校園大小、教室間數,教授可就此進行科學研究,提出優質化目標,形成期望,逐步找到未來應走之路。

台大之前發生情殺案,有學生發問導師制,周美吟表示,學生可以去敲導師的門,雙方都可主動,她認為心理輔導要加強,學生從高中畢業進入大學是非常大的轉變,情緒、感情和課業上都需要好的輔導老師。

對於台大人曾被指像椰子樹、只顧自己的發展、缺少團隊合作概念。周美吟表示,一個大學能成功,不是校長做了什麼事,而是師生對社會做出了貢獻,師生的成功就是校長的責任,因此她喊出「We are the University!We are NTU!」有共同理想、傳承和目標,大家一起來才能讓台大再往前一步。

周美吟強調,台大是非常獨特的大學,在政治經濟與文化轉型關鍵時刻,提出批判與建言,扮演社會風潮角色,是一所完整的綜合性菁英大學,就如同金庸武俠小說中的雙劍合壁、變形金剛合體,應讓台大成為社會中有機的一環,和社會互利,台大定位應是卓越、創新、器識及熱誠的大學。

周美吟提出如果她擔任台大校長,將推動使台大更上一層樓,5個關鍵作法包括首先著重教師的延攬與培育,喊出要建立校級新進教授的培育發展方案;其次推動以學生為本的教育方針,例如優先考量課程改進與彈性化。

此外要積極充實校務運作經費,周美吟直指,台大經費一年60億元,經費非常拮据,募款非做不可,應活化台大有形與無形資產;第四是要共創智慧校園,設置平台,促進師生和校友利用專業改善校園生活工作環境;最後要加速台大國際化與世界接軌。治校理念說明會仍正在進行中。